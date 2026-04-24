Pleno municipal
Junts y PSC pactan intensificar la lucha contra las bandas juveniles en Barcelona
La medida, que también ha sido acordada con ERC, persigue reforzar la detección precoz en casos de jóvenes en situación de riesgo o vinculados a estos grupos
EP
El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes a propuesta de Junts elaborar un plan entre la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y policías locales del área metropolitana para "luchar contra la actividad de las bandas juveniles delictivas". La iniciativa de Junts, que ha sido acordada previamente con el gobierno municipal ycon ERC, ha contado con los votos favorables de estos tres grupos y del PP, mientras que Barcelona en Comú y Vox se han abstenido, informa Europa Press.
El plan está planteado para reforzar la detección precoz, prevención e intervención socioeducativa pensada para "jóvenes en situación de riesgo o vinculados a dinámicas grupales de carácter delincuencial".
Colaboración institucional
El presidente del grupo municipal de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha celebrado la aprobación de la propuesta, que ha asegurado que va dirigida a "mejorar el futuro y la necesidad de colaboración institucional". El teniente de alcalde Seguridad, Albert Batlle, ha afirmado que es una "buena noticia" que el pleno se alinee en este ámbito y ha pedido implicación de todos los actores para resolver esta problemática.
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