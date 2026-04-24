Barcelona da luz verde inicial a la mudanza del parque de bomberos a la avenida Sarrià y la nueva Escola Entença

Casi dos años después de que el Ayuntamiento de Barcelona planteara una operación para desencallar la búsqueda de un nuevo destino para el parque de bomberos, un espacio para la Escola Entença y otro para un CAP en la calle de Casanova, el pleno municipal ha dado luz verde de forma inicial la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) imprescindible para que la iniciativa concrete.

Ahora falta una aprobación definitiva prevista para 2027. La inicial ha prosperado con el voto favorable del gobierno municipal, el PSC, de Barcelona en Comú y de ERC. Junts se ha abstenido argumentando, según ha denunciado el concejal Damià Calvet, que el proceso ha sido demasiado lento, a la vista de que hace 12 años que una sentencia judicial declaró nulo el proceso por el que se instaló el parque de bomberos del parque de Joan Miró. El PP y Vox han votado en contra, entre denuncias de falta de diálogo con los vecinos.

Muñoz Ramonet

El teniente de alcalde Jordi Valls ha subrayado que la operación tendrá un efecto en sanidad, seguridad y educación. El plan prevé que el parque de bomberos se instale en la avenida de Sarrià, esquina Londres. La Escola Entença, que ha vivido en precario en la antigua cárcel Modelo, se ubicará en Provença con Villarroel, y el gobierno de Jaume Collboni confía en que se encarrilen las reformas pendientes en el CAP Casanovas.

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El pleno ha aprobado también de forma definitiva este viernes, con el voto de todos los grupos menos Vox, que ha votado en contra, el plan de regulación del centro cultural Muñoz Ramonet, situado en la que fue la vivienda del magnate Julio Muñoz Ramonet, en la calle de Muntaner 282. Barcelona quiere remodelar el palacete durante el próximo mandato.