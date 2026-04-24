Badalona inicia las obras del mercado centenario que estuvo al borde del cierre hace un año y medio

El Ayuntamiento de Badalona informa de que hace pocos días que se han iniciado las obras de adecuación y mejora del Mercat Torner de Badalona, una reforma que supone una inversión de un millón de euros. Las obras, que ejecuta el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por encargo del Ayuntamiento de Badalona, tendrán una duración aproximada de un año. Se trata del mismo equipamiento que en octubre del 2024 ya estuvo al borde del cierre tras la advertencia a cargo del Ayuntamiento de "deficiencias estructurales", un contexto que ahora la oposición reprocha.

Las obras consistirán en un conjunto de actuaciones de mantenimiento y mejora en la fachada, entradas y otros elementos del edificio. A su vez, estas actuaciones permitirán mejorar también la integración del edificio en su entorno y la calidad constructiva y se dignificará su imagen. Actualmente, el edificio presenta una serie de problemas que se han agravado durante las últimas décadas a consecuencia del paso de los años y la falta de inversión y mantenimiento general.

Esta actuación, asegura el consistorio, se plantea teniendo en cuenta el carácter centenario del edificio, inaugurado en 1926 y con un alto valor patrimonial para la ciudad. En este sentido, "las obras mejorarán su integración urbana, dignificarán su imagen exterior e incrementarán la calidad constructiva del edificio", apunta un comunicado municipal. La intervención se centra en la planta baja y en una de sus fachadas.

Seis entradas del mercado

Las obras redefinirán las seis entradas del mercado para reforzar su presencia urbana y su relación con el espacio público. Se recupera la imagen original de los chaflanes mediante la eliminación de elementos añadidos con el paso del tiempo y se crean nuevos porches metálicos ligeros que se integran con la cornisa perimetral del edificio. En las entradas laterales, se ampliarán los accesos y se generarán espacios más abiertos, accesibles y permeables, con ajustes puntuales en la distribución interior del mercado.

Una de las actuaciones destacadas es la sustitución del actual tabique pluvial de la fachada de la calle de Güell y Ferrer por un nuevo “muro cortina”, un sistema constructivo formado por perfiles de acero y doble vidrio que no tiene función estructural, pero que permite mejorar la iluminación natural, la eficiencia energética y la transparencia visual del edificio.

En total, el proyecto prevé actuar sobre 68,50 m2 de superficie de rehabilitación de las plantas, 257,50 m2 de rehabilitación de fachadas y 71,80 m2 de reforma de los espacios exteriores cubiertos. Además, la actuación contempla una contribución del 71,50% en el uso de energías renovables, reafirmando el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que "estas obras representan un primer paso imprescindible para recuperar el Mercat Torner y ponerlo al día después de años sin las inversiones necesarias". "La mejora de los mercados municipales es clave para los barrios y para el tejido comercial de la ciudad, pero en este caso también hablamos de un edificio con un gran valor patrimonial que no se podía seguir dejando deteriorar", ha añadido.

Bien cultural de interés local

El edificio del Mercat Torner, ubicado en la calle de Güell y Ferrer del barrio del Progrés, está declarado Bien cultural de interés local. Fue construido en hierro y vidrio en 1926, diseñado por el arquitecto municipal Josep Fradera i Botey y el ingeniero municipal Enric Casas i Casals.

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El edificio, conocido también como “la Plaça Nova”, es un ejemplo de la llamada arquitectura del hierro. El nombre de Mercat Torner proviene del propietario de los terrenos en los que se construyó. En la actualidad el Mercado Municipal Torner dispone de 16 puestos. Además de las obras que ahora se ejecutarán, el Mercat Torner tiene pendiente el resto de rehabilitación interior del edificio, que se realizará más adelante.