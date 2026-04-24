Badalona aprueba ampliar la Guardia Urbana con 50 agentes nuevos

El Ayuntamiento de Badalona ha aprobado crear 50 nuevas plazas en el cuerpo de la Guardia Urbana. La intención es definir un "nuevo modelo de policía que permita desarrollar un servicio de proximidad", ha defendido el gobierno del PP en un Pleno extraordinario celebrado este viernes. Todos los grupos han votado a favor excepto Guanyem, que se ha abstenido. El alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha presumido del descenso de delitos en la ciudad y ha defendido la incorporación de los nuevos agentes para "seguir mejorando" la seguridad.

Albiol ha criticado el sistema de traslados de policías cuando estos han ganado una plaza con formación pagada por el ayuntamiento. Cree que es un "disparate" que puedan pedir un cambio de municipio sin asumir ningún coste y ha pedido al Govern que plantee modificar la ley.

Por otro lado, el alcalde ha celebrado que los datos del Departament d'Interior, "donde gobierna el PSC", constaten que la seguridad en Badalona mejora, "a pesar de que evidentemente es insuficiente". Albiol ha asegurado ser "plenamente consciente que hay zonas de Badalona donde la gente lo está pasando mal" y ha defendido que la incorporación de 50 agentes de la Guardia Urbana "intenta aportar más soluciones". También ha defendido la próxima licitación de 650 cámaras de seguridad, prevista para finales de este 2026 o principios del 2027.

Cuando se materialice la ampliación de la plantilla, el cuerpo llegará a 356 agentes. El gobierno ha celebrado que la cifra se aproxima a los 376 efectivos que corresponderían por el número de habitantes que tiene la ciudad y ha lamentado que "hace demasiado tiempo que la plantilla es insuficiente". La concejala de Recursos Humanos, Eva Guillén, ha resaltado que la ampliación responde a la voluntad de desplegar una Guardia Urbana "más próxima, más presente y más útil para la ciudadanía" y ha dicho que el nuevo intendente del cuerpo ha emitido varios informes reclamando más efectivos.

Inversión de 3 millones

A pesar de que la propuesta del gobierno ha sido avalada directa o indirectamente por todos los grupos de la oposición, estos también han mostrado sus reticencias sobre el hecho que la ampliación se apruebe en un pleno extraordinario haciendo "filigranas" meses después de haber tirado adelante los presupuestos del 2026. Han remarcado que en las cuentas no se preveían estas nuevas plazas, que se estima que costarán 3 millones de euros.

Otra crítica compartida ha sido la falta de detalles sobre cómo será el nuevo enfoque del cuerpo policial, considerando que se está haciendo un "parche mal planificado". A la vez, los grupos han cargado contra la carencia de renovación de agentes cuando hay jubilaciones o peticiones de traslados. Sobre esta última cuestión, Albiol ha defendido que es una competencia "que se escapa de los ayuntamientos" y ha sido crítico con la regulación actual.

El alcalde ha recordado que los agentes que ganan unas oposiciones municipales a la Guardia Urbana tienen que superar después un curso en la Escola de Policies durando casi nueve meses "pagado por el Ayuntamiento". "Pero nos encontramos que cuando hemos pagado el curso y los agentes ya están operativos en la calle, muchos empiezan a mirar si encuentran plaza en otro municipio", ha relatado Albiol, que lo ha definido como "disparate".

En este sentido, ha dicho comprender que los agentes busquen mejores opciones por proximidad o condiciones salariales, pero ha pedido un cambio legal para hacer que los policías estén obligados a permanecer en su plaza inicial "tres o cuatro años, hasta amortizar la formación". Si se quieren marchar antes, Albiol considera que tendrían que abonar en el Ayuntamiento el dinero del curso que les ha pagado.