Los abogados catalanes piden retocar la construcción de pisos en Trinitat Vella para conservar parte de la prisión

El Consell de l’Advocacia Catalana pide preservar parte de la antigua prisión de Trinitat Vella, en Barcelona, ante el proyecto previsto de derribar el recinto y destinar el solar a vivienda pública. El centro, que actualmente funciona como centro abierto para presos de tercer grado, está pendiente de ser trasladado a unas nuevas instalaciones en la Zona Franca. La demolición podría iniciarse el año que viene cuando finalicen las obras del centro sustitutorio a finales de este año.

La posición del organismo se aprobó en la última sesión plenaria y ya ha sido trasladada al Departament de Cultura, al que se le pide la declaración del recinto como Bien Cultural de Interés Nacional, la máxima categoría patrimonial; al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica; al Ayuntamiento de Barcelona y a la Comissió de la Dignitat.

Compatibilizar vivienda y memoria

La propuesta del Consell pasa por buscar una fórmula que combine la preservación parcial del edificio con la promoción de vivienda pública. En concreto, plantea una revisión urbanística que amplíe la edificabilidad en las zonas destinadas a vivienda, creciendo en altura, para evitar que la conservación de una parte del antiguo centro penitenciario reduzca el número de pisos previstos.

“El que proponemos es una solución equilibrada y viable, que permite compatibilizar la preservación de la memoria con la construcción de vivienda pública”, defiende el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, en un comunicado.

Render del nuevo centro penitenciario de tercer grado en la Zona Franca, sustituto de la prisión de Trinitat Vella. / EPC_EXTERNAS

Montoliu subraya que no se trata de frenar el proyecto urbanístico, que de hecho ya carga con una notable demora, sino de enriquecerlo con una dimensión de memoria democrática. A su juicio, “la conservación parcial del espacio permitirá preservar un testigo relevante de nuestra historia reciente, sin renunciar a los objetivos de desarrollo urbano y social previstos”.

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Subcomissió de Dret Penitenciari del Consell y decano del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, David Rocamora, que destaca el valor jurídico e institucional de un memorial en este barrio del distrito de Sant Andreu. Argumenta que mantener parte del antiguo centro ayudaría a conservar la memoria de un sistema penitenciario ligado a la represión y a reforzar el compromiso con los derechos fundamentales.

Vista del barrio de la Trinitat Vella, en el distrito de Sant Andreu / Manu Mitru / EPC

Represión franquista

La antigua prisión de la Trinitat Vella fue un centro de reclusión de mujeres durante el franquismo. Allí fueron encarceladas tanto mujeres condenadas por delictos, como víctimas de represión política o persecución por razones morales. Hasta la Transición fue gestionado por una orden religiosa. En 1984 pasó a ser una prisión para jóvenes. En 2009 se derribó parte del complejo y lo que queda en pie se reconvirtió en centro abierto para internos que solo deben acudir a dormir.

Por todo ello, el Consell considera que la conservación parcial del espacio es esencial como testigo de este periodo histórico y como herramienta pedagógica. Finalmente, hace valer que su postura coincide con la de diversas entidades y colectivos de mempria, entre ellos se encuentra la Comissió de la Dignitat, así como con iniciativas vecinales que también reclaman que una parte del edificio no desaparezca con la transformación urbanística.