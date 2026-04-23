Superilla de Sant Jordi 2026 en Barcelona: afectaciones al tráfico, calles cortadas y horarios

La celebración de Sant Jordi volverá a transformar el centro de Barcelona en un gran espacio peatonal con la superilla literaria. Más allá del ambiente festivo, la jornada del 23 de abril implicará importantes afectaciones a la movilidad en el centro de la capital catalana, con cortes de tráfico en diversas calles y restricciones que comenzarán el día anterior y durarán alrededor de 30 horas.

Perímetro cerrado

El núcleo de las afectaciones será la gran superilla literaria que, un año más, se instalará alrededor del Paseo de Gràcia. Desde las 22:00 horas del 22 de abril hasta las 4:00 del 24 de abril, estará prohibida la circulación dentro del perímetro delimitado por la avenida Diagonal, la Gran Via de les Corts Catalanes, la calle de Balmes y Pau Claris. Además, este año la zona peatonal se alargará hacia el Portal de l'Àngel en sentido mar, y por Gran de Gràcia en sentido montaña.

Dentro de este espacio no podrán circular vehículos privados, bicicletas ni patinetes. Además, se anularán las estaciones de Bicing dentro del área de la superilla literaria.

Sí se permitirá la circulación por otras vías clave que actuarán como alternativas, como la calle Aragó, la calle València o la Gran Via de les Corts Catalanes. No obstante, estas calles concentrarán buena parte del tráfico durante la jornada, por lo que se prevén desplazamientos más lentos de lo habitual. Ante este escenario, la recomendacióndel ayuntamiento es evitar el vehículo privado y optar por andar o ir en metro.

De hecho, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado un dispositivo especial en el metro por la Diada de Sant Jordi en el que se prevén desplegar "más trenes que nunca", llegando a los 138 en las líneas convencionales.

Sin aparcamiento

Las restricciones no se limitarán a la circular. También afectarán al estacionamiento, ya que no se podrá aparcar dentro del perímetro desde las 20:00 horas del 22 de abril, y los accesos a parkings privados quedarán cerrados durante el mismo periodo Esto implica que los vecinos deberán retirar previamente sus vehículos si necesitan utilizarlos entre el 22 y el 24 de abril.

Cambios en la recogida de basura

El servicio de recogida de residuos sufrirá algunos cambios en el perímetro de la 'superilla' literaria del Eixample, y tanto vecinos como comercios tendrán que adaptarse.

Del 17 al 25 de abril, se retirarán los contenedores de reciclaje (papel, envases, vidrio, etc.). Además, la noche del 22 de abril no habrá recogida de residuos comerciales y la mañana del 23 de abril tampoco se recogerá el vidrio de comercios ni los cubos de basura doméstica de orgánica y resto. Ese mismo día, el servicio de recogida de muebles también quedará suspendido.

Desde el ayuntamiento se recomienda a vecinos y comerciantes que planifiquen con antelación la gestión de sus residuos y eviten dejar basura en la vía pública durante las horas en que no habrá servicio, para mantener la limpieza en las calles.

Se espera que, una vez finalizados los actos de Sant Jordi, el servicio se vaya restableciendo de forma gradual. Asimismo, a partir de la noche del 23 de abril, los contenedores de reciclaje volverán a colocarse de forma progresiva hasta recuperar la normalidad.