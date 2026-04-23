"Perdemos ventas, ganamos paz mental": así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Las floristas de la Rambla de Barcelona están viviendo el primer Sant Jordi lejos de su escenario habitual. Las obras del emblemático paseo las obligaron a trasladarse en febrero a plaza Catalunya, donde permanecerán de forma provisional hasta, al menos, la primavera de 2027. La diada de este 23 de abril se ha convertido así en una prueba de fuego para unas paradistas acostumbradas a asociar la jornada de la rosa a una Rambla en la que no pueden estar este año.

El contraste entre las floristas entrevistadas por EL PERIÓDICO desde primera hora de la mañana es evidente. Mientras unas ven más espacio, tranquilidad y hasta un ambiente nuevo, otras admiten desorientación entre la clientela y pérdida de identidad al alejarse de un enclave histórico en el imaginario barcelonés. En este nuevo emplazamiento, a lo largo de la mañana, las paradas han recibido la visita del alcalde Jaume Collboni y del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.

José González, de La Flor de la Rambla, es de los que ha empezado el día con buen tono. “Es la primera vez lejos, pero es plaça Catalunya, es perfecto”, resume. A su juicio, el cambio le ha permitido ganar espacio y paz mental después de meses conviviendo con polvo, ruido y estrecheces en plena obra. “Hemos perdido un pelín de venta, pero hemos ganado en paz mental y tranquilidad, que también es importante”, explica. Incluso destaca elementos que distinguen esta diada de otras: la música, el ambiente y una plaza más abierta que la Rambla en obras. Su valoración del inicio de la jornada lo resume a la perfección: “Espectacular”.

El alcalde Jaume Collboni saluda a los floristas de la Rambla en su nueva ubicación provisional durante Sant Jordi 2026. / Pau Gracià / EPC

En Flors Carolina ofrecen una mirada amable sobre el traslado. Su historia tiene un valor especial: su parada, fundada en 1888, es la más emblemática de la Rambla y conservará su estructura histórica cuando vuelva al paseo, ya que está distinguida con un premio FAD de 1992. Carolina Pallés, propietaria de la floristería, asegura que está “encantada” con la ubicación provisional y que, al menos en su caso, la clientela ha seguido respondiendo. “No hemos perdido nada. Nos han buscado una buena ubicación y de aquí a un año volveremos”, afirma. Aunque admite que la Rambla de les Flors “es nuestra vida”, defiende la reforma y cree que el paseo necesitaba una puesta a punto. El traslado, confirma, les ha permitido conocer nuevos clientes y dar visibilidad a sus flores entre personas que, quizá, nunca bajaban a la Rambla. “Hay gente de esta zona que nos pide que no nos vayamos”, explica.

No todos los establecimientos comparten ese entusiasmo. Andrea Pérez, trabajadora de Flors Raquel, admite que esta primera diada fuera de la Rambla se vive con incertidumbre. “No sabemos muy bien cuánta gente vendrá. Si la gente está entendiendo que las paradistas típicas de la Rambla están aquí”, explica. En su caso, el traslado también afecta a un elemento menos tangible: “Pierdes un poco la identidad”. El principal obstáculo, añade, es que mucha gente aún no tienen claro dónde encontrarlas. Según comenta, parte de la confusión viene de mensajes contradictorios sobre si las paradas estarían en el Portal de l’Àngel o en otros puntos del centro.

"Hay mucha diferencia con la Rambla"

Arnau Moya, florista de Moya Shop, percibe una caída clara de afluencia. “Se nota mucho, hay mucha diferencia con la Rambla”, dice. Reconoce que plaza Catalunya es un lugar de paso, pero insiste en que por estar habitualmente en “un lugar tan icónico como la Rambla y un día tan especial como Sant Jordi, hacerlo aquí se hace extraño”. En su parada se intenta mantener el optimismo, pero sin esconder que el arranque ha sido “un poco más flojo” que otros años.

En Flors Maria-Laura, su propietaria, Laura Gómez, va un paso más allá: para ella la pérdida principal es el contexto, “no es la Rambla”, resume. “Ahí la gente va a pasear y compra. Aquí el flujo es distinto, la multitud pasa para ir a buscar el tren o el metro”, resume. Asegura que ya se han notado menos ventas y que la clientela habitual ha tenido que ser avisada por Instagram y otros canales para no perderlas de vista. Este Sant Jordi lo vive “con nostalgia” y con cierto deseo de regreso.

“Que los vecinos suban un poco más arriba”, pide a quien hoy haya ido a la Rambla y no las encuentre. En el intento de mantener vivo el vínculo emocional con la Rambla, la asociación Amics de la Rambla ha impulsado este Sant Jordi varios gestos simbólicos, entre ellos una alfombra floral en Santa Mònica y actos de apoyo a las floristas para subrayar que, aunque este año no estén en su ubicación habitual, siguen formando parte del imaginario del paseo.

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En plaza Catalunya, la sensación dominante ha sido la de una diada de transición. No todas las floristas la viven igual, pero comparten un mismo punto de partida: Sant Jordi sigue siendo un gran día para vender rosas, aunque este año toque hacerlo lejos del lugar que durante décadas dio sentido al oficio.