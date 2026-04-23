Nutella elige Catalunya: el Park Güell, icono de una edición limitada

Desde su nacimiento en 1964, la icónica crema de avellanas y cacao Nutella no ha parado de crecer y expandirse a nivel mundial. Lo que empezó siendo una pasta dulce para untar en el pan ha acabado por llegar a todos los rincones del mundo.

Es tal su fama que la bloguera italoestadounidense Sara Rosso propuso celebrar con todos los amantes de este dulce un día. El escogido fue el 5 de febrero, por lo que ese día se celebra el Día Mundial de la Nutella, tal y como explica la propia marca.

Una Nutella versátil

La crema de chocolate es propiedad de la pastelería italiana Ferrero, también creadora de Kinder Chocolate y Kinder Bueno, los caramelos Tic Tac y los bombones Ferrero Rocher.

Además, Nutella ha conseguido pasar del tarro a un restaurante: el Nutella Café, un local ubicado en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) donde se puede encontrar crema de chocolate hasta en la decoración, cerrado temporalmente por reformas.

Aparte de ser una crema para untar, Nutella también se puede encontrar en forma de galletas, magdalenas (o muffins) o cruasanes.

Ahora, cuando se cumplen 62 años de su nacimiento, la crema de avellanas y cacao ha sacado una edición limitada con sus populares tarros con ilustraciones inspiradas en paisajes o edificios emblemáticos de las 17 comunidades autónomas de España.

'Buenos días desde...'

La marca ha presentado esta nueva edición en su campaña 'Buenos días con Nutella' una tradición que empezó en 2015, y que esta vez "celebra los amaneceres más bonitos de nuestro país", explica en su página web.

En el caso de Catalunya, uno de los tarros ha sido ilustrado con el Park Güell, uno de los iconos de la ciudad de Barcelona. Nutella tiene claros los motivos de esta elección: "Es una de las obras más emblemáticas del arquitecto Antoni Gaudí, y un icono del modernismo catalán".

Tanto es así, que en 1969 el Park Güell fue reconocido monumento de interés cultural por el Estado español. En 1984 se dio un paso más y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

17 tarros para 17 comunidades

El resto de los tarros tienen ilustraciones de emblemas como la Gran Vía de Madrid, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la playa de Maspalomas de Gran Canaria, la Dalt Vila de Ibiza o los Lagos de Covadonga de Asturias.

Para conocer todas las imágenes que ilustran los 17 tarros, Nutella ha publicado en su página web un mapa de España con todos ellos.

Fuentes