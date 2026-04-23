Nuevo corte de tráfico hasta las 06.00 en la C-31 por obras de la renovada pasarela entre Castelldefels y Gavà

Las obras que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tiene en fase de finalización de una nueva pasarela peatonal sobre la C-31 entre Castelldefels y Gavà (Baix Llobregat) comportarán un nuevo operativo especial la noche de este jueves 23 a viernes 24 de abril. En concreto, la Generalitat informa en un comunicado que las tareas para desmontar la actual estructura metálica requerirán el cierre de la C-31, en el ámbito de la Pava, entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana siguiente.

Con una inversión de cerca de 600.000 euros, la Generalitat ha ejecutado una pasarela de hormigón sobre la C-31 en la zona de la Pava, para mejorar la conectividad, accesibilidad y seguridad de los desplazamientos a pie en este punto, de una elevada movilidad cotidiana. Este operativo permitirá culminar la obra.

Como en el operativo del pasado marzo para la colocación de la viga principal de la nueva pasarela, "para el desmontaje de la viga de la pasarela existente se llevará a cabo una nueva operación técnica nocturna", remarca el texto. La viga a desmontar tiene una longitud aproximada de 32 metros y un peso de cerca de 13 toneladas. Para ello, se utilizarán dos grúas de gran capacidad, que se ubicarán en las dos calzadas de la autovía. Así, por motivos de seguridad, "será necesario cortar totalmente la C-31 en la noche del 23 al 24 de abril".

Los vehículos tendrán como alternativas:

Sentido Barcelona : El tráfico se desviará de la C-31 por la calle 18, siguiendo por el paseo de la Tramuntana e incorporándose nuevamente a la C-31 por la calle de Llevant una vez superado el punto de los trabajos.

: El tráfico se desviará de la C-31 por la calle 18, siguiendo por el paseo de la Tramuntana e incorporándose nuevamente a la C-31 por la calle de Llevant una vez superado el punto de los trabajos. Sentido Sitges: El tráfico se desviará de la C-31 por el camino de La Pava, siguiendo hasta la B-210, rotonda y calle de Isaac Peral, calle de Galileu, plaza de los Patos y avenida del Canal Olímpico, para incorporarse nuevamente a la C-31.

"La intervención se ha planificado en coordinación con los ayuntamientos de Castelldefels y de Gavà, garantizando una ejecución eficiente y minimizando las afectaciones a la ciudadanía", sigue el comunicado del Departament.

El nuevo paso

La futura pasarela sustituirá a la actual estructura metálica y estará formada por dos pilares de hormigón armado, situados a ambos lados de la carretera; y una viga principal prefabricada de hormigón pretensado, de 32 metros de luz, tres metros de ancho y unas 110 toneladas de peso. Esta solución estructural permitirá disponer de un paso de peatones más amplio, seguro y confortable para el paso de peatones.

Noticias relacionadas

Las rampas y escaleras laterales de la antigua pasarela se mantienen y se utilizarán como accesos a la nueva estructura, recientemente instalada.