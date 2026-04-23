En Barcelona
Un motorista comete una infracción y la policía le encuentra 200 cigarros de marihuana
El sospechoso intentó escapar tras apacar el vehículo
Intenta abrir una cuenta en un banco de Barcelona con documentos falsos y la Guardia Urbana le encuentra seis pasaportes con diferentes nombres
Se detecta más a algunos delincuentes por su torpeza que no por una elaborada investigación. Un motorista cometió este miércoles por la noche una infracción de tráfico en el distrito de Sant Martí de Barcelona. Al observar a una patrulla de la Guardia Urbana, el motorista hizo una maniobra evasiva para no ser atrapado, aparcó el vehículo y se fue caminando de forma precipitada con una bolsa en la mano.
Sin embargo, los agentes notaron la actitud sospechosa del motorista y por eso decidieron pararlo e identificarlo. Dentro de la bolsa llevaba más de 200 cigarros de marihuana preparados para ser vendidos al detalle y consumir. Además, le requisaron 220 euros en efectivo, fraccionado en billetes, que podrían ser de la venta de droga.
Por eso, quedó detenido por un delito de tráfico de drogas y los agentes le requisaron tanto el dinero como los 'cigarros de la risa' que llevaba encima. La moto quedó aparcada y el sospechoso podrá pensar en comisaría que cuando circulas con marihuana encima mejor no llamar la atención.
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