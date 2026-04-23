Del 24 al 26 de abril
La Magna Celebratio de Badalona se centra este año en el esclavismo de la sociedad romana
Una programación con conferencias, talleres infantiles, demostraciones y espectáculos de recreación histórica recordará la Baetulo romana
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El Museu de Badalona celebra desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de abril la XXI edición de la Magna Celebratio, el festival romano de referencia de la ciudad. En esta ocasión, declara el Ayuntamiento en un comunicado, "además de volver a recordar la Baetulo romana, se pondrá el foco en una parte totalmente invisibilizada de la sociedad romana como eran las personas esclavizadas".
Así, la programación de la celebración está pensada para profundizar en la realidad de la esclavitud en la época romana, explicando cómo una persona podía llegar a ser esclavizada, cuáles eran sus condiciones de vida y qué posibilidades existían para recuperar cierta libertad. También se darán a conocer algunos nombres de esclavos vinculados a Baetulo que, con el paso del tiempo, llegaron a tener un papel destacado en la vida de la ciudad.
La Magna Celebratio también quiere poner de manifiesto que, para la gran mayoría, la vida en esclavitud era extremadamente dura y marcada por condiciones infrahumanas. A través de la arqueología, y especialmente del estudio de los restos óseos, el festival permitirá conocer qué se conoce hoy sobre estas personas, con una atención especial a la realidad de mujeres y niños, que ya sufrían una situación de clara desigualdad de derechos dentro de la sociedad romana.
Además de ser una Magna Celebratio reivindicativa, el festival seguirá recordando el pasado romano de Badalona, gracias a los espacios arqueológicos del Museu y mediante una amplia programación de conferencias, talleres infantiles, demostraciones y espectáculos de recreación histórica que acercarán la cultura romana al público.
El programa completo de actividades se puede consultar en la web del Museo de Badalona. La Magna Celebratio es posible gracias al Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona. Además, este año participan también Terrafoc, Brunneis Iumentis, Anna Homs, Balearicus nura mayurga, Barcino Oriens, Magister Fabularum y Albert Estengre.
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