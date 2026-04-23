L'Hospitalet refuerza con 300 efectivos el dispositivo de seguridad de las Fiestas de la Primavera

El dispositivo de seguridad de las Fiestas de la Primavera de L'Hospitalet, previstas del 23 al 26 de abril, se refuerza este año con 300 efectivos adicionales. Habrá presencia de las unidades de orden de los Mossos d'Esquadra BRIMO, controles de alcohol y drogas, así como controles de aforo en los conciertos y detección de armas blancas. Lo ha anunciado el Ayuntamiento hospitalense durante la presentación de la programación, resaltando que el objetivo es "garantizar unas fiestas seguras, cívicas y respetuosas". En este sentido, el plan de seguridad incorpora el nuevo dispositivo RADAR para prevenir las violencias sexuales y LGTBI fóbicas, garantizando una actuación rápida si se da algún caso.

El dispositivo RADAR contempla una red coordinada de profesionales, formada por informadores del Punto Lila, agentes cívicos, facilitadores nocturnos, la Guardia Urbana y los cuerpos de seguridad y emergencias. "Esto permite ofrecer una respuesta accesible, visible y eficaz para que cualquier persona sepa dónde dirigirse si necesita ayuda", sostiene el consistorio.

Por otra parte, en lo que se refiere a la limpieza, está previsto un refuerzo del servicio con los vehículos que el consistorio estrenó en marzo. En paralelo, en las semanas previas a las fiestas también se ha reforzado la limpieza en las zonas próximas de los espacios donde se realizan actos. A partir de mañana habrá un refuerzo del vaciado de papeleras, el barrido manual y la limpieza de las manzanas de contenedores.

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De cara al fin de semana, habrá entre dos y tres equipos extra de limpieza por la mañana y uno por la tarde, mientras que por la noche habrá un equipo extra con agua a presión.