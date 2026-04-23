L'Hospitalet impulsa el II Plan Local para garantizar los derechos de las personas LGBTI y prevenir discriminaciones

El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha presentado el II Plan local para la diversidad afectiva, sexual y de género (2025-2028), un instrumento estratégico que define las líneas de actuación municipales para garantizar los derechos de las personas LGBTI y prevenir cualquier forma de discriminación. Elaborado a partir de un proceso participativo con entidades, ciudadanía y personal municipal, ha permitido identificar necesidades y establecer prioridades de actuación y se articula en dos grandes líneas estratégicas que estructuran un total de 40 objetivos y 99 acciones evaluables.

La hoja de ruta prevé cambios tanto en la organización municipal, como en diferentes acciones para asegurar la igualdad efectiva en diferentes ámbitos. El nuevo plan da continuidad al despliegue iniciado con el primer plan (2018-2022), del que se ejecutaron el 71% de las acciones previstas. La primera línea estratégica del plan incorpora de forma transversal la perspectiva de diversidad afectiva, sexual y de género en el conjunto de la organización municipal. Previene la revisión de la normativa, planificación y contratación pública para garantizar criterios de no discriminación.

También incluye la formación del personal municipal, la adaptación de documentos y espacios a criterios inclusivos y el refuerzo de los servicios especializados, como la Oficina LGBTI y el Servicio de Atención Integral (SAI). La segunda desarrolla actuaciones para asegurar la igualdad efectiva y la no discriminación en diferentes ámbitos. Incluye medidas para favorecer la inserción laboral de las personas LGBTI, especialmente de las personas trans, así como iniciativas para promover la inclusión en el ámbito deportivo.

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Además, contempla el refuerzo de los servicios sociales para atender situaciones de vulnerabilidad, actuaciones en el espacio público para mejorar la seguridad y la visibilidad de la diversidad, y acciones en el ámbito de la salud para garantizar una atención libre de estereotipos.