La fiscal anticorrupción del caso Mercuri y Laura Borràs lleva la causa de Esparreguera que investiga al jefe de gabinete de Illa

La causa reservada por malversación en una fundación de Esparreguera está en manos de la misma fiscal que lleva el famoso caso Mercuri de Sabadell, en el que estaba implicado el entonces alcalde socialista de la localidad vallesana, Manuel Bustos, que fue condenado en algunas de las piezas separadas y llegó a entrar en la prisión. La experimentada fiscal anticorrupción Teresa Duerto también se encargó, junto con su compañera Assumpta Pujol, del caso de la expresidenta del Parlament y exdirigente de Junts, Laura Borràs, que recibió una condena de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. La petición de indulto aún no se ha resuelto. Además, Duerto participó en la causa abierta por los preparativos del referéndum soberanista del 1-0, que acabó, con el informe de otro fiscal, con la amnistía de las personas que habían sido imputadas.

La Fiscalía Anticorrupción catalana se encarga de la acusación pública en este procedimiento abierto en enero, detallan fuentes judiciales. Como reveló este martes EL PERIÓDICO, figura como investigado Eduard Rivas, exalcalde de la población y actualmente jefe de gabinete del presidente Salvador Illa. Ha batallado para poder personarse con un abogado defensor en esta causa sometida a secreto judicial, después que los Mossos d'Esquadra le requisaran el móvil hace tres meses sin acusarle formalmente de ningún delito.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmó este martes que el eje de la investigación de Esparreguera es un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Es uno de los que incluye en su listado de delitos de corrupción el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El móvil del alto cargo del Govern y los documentos incautados en un registro efectuado en el Ayuntamiento de Esparreguera se encuentran en una pieza separada "reservada". En el terminal, los Mossos buscan mensajes que pudieran estar vinculados con la indagación judicial.

La causa que tramita la plaza de instrucción 7 del Tribunal de Instancia de Martorell es la que analiza si la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera, financiada con ayudas y contratos de diversos ayuntamientos, incurrió en un uso indebido de fondos públicos al acabar supuestamente destinado parte del dinero a pagar gastos personales de responsables del ente. Por otra parte, una pieza separada y reservada de las pesquisas es la que estudia el móvil de Rivas, además de documentación municipal sobre la contratación de la FIL.

Reunión de urgencia de la fundación FIL

El pasado mes de enero, los Mossos d’Esquadra se personaron en el Ayuntamiento de Esparreguera para requerir información relacionada con el presunto desvío de fondos públicos transferidos a la FIL, dedicada a dar formación y ocupación a personas con discapacidad intelectual y riesgo de exclusión. El Ayuntamiento señaló que los Mossos reclamaron "documentación relacionada con diversos contratos de servicios de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024".

El patronato de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) se reunió de urgencia este miércoles 22 de abril para aprobar decisiones de calado que no han trascendido oficialmente. Diversas fuentes conocedoras del caso sí apuntan a posibles cambios en el liderazgo de la entidad para enderezar complicaciones económicas y marcar distancias con el anterior equipo directivo, ahora bajo la lupa de un tribunal de Martorell. El patronato de la FIL está formado por los alcaldes de Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires y Collbató.

Un supuesto viraje directivo de la FIL seguiría la estela del relevo y posterior recolocación del exdirector general, Jordi Minguito, uno de los detenidos por la Unidad Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra en febrero del 2025. Los dirigentes que seguían al frente de la FIL hasta ahora eran de la confianza de Minguito. Las fuentes consultadas señalan que Minguito sigue formando parte de la FIL a estas alturas, pero relegado a un papel secundario. En su momento no fue despedido —se le asignó un cargo a medida— para evitar un peliagudo conflicto laboral.