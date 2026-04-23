Principales actividades de las Fiestas de Primavera 2026 en L'Hospitalet: consulta aquí fechas y conciertos

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) celebrará las Fiestas de Primavera, la cada vez más consolidada Fiesta Mayor no oficial de la ciudad, del 23 al 26 de abril con un amplio programa de actividades en el que la música en vivo, las artes escénicas, la cultura popular y tradicional y las actividades para el público familiar serán las protagonistas. El programa incluye también las propuestas de la diada de Sant Jordi, que volverá a llenar la rambla de Just Oliveras de puestos de libros y rosas.

Este año, el director de cine Marcel Barrena será el encargado de la lectura del pregón el jueves 23 de abril, a las 20 horas. El cineasta —conocido, sobre todo, por la premiada El 47— vivió parte de su infancia en L’Hospitalet, donde gracias a los videoclubs que frecuentaba comenzó a aficionarse al cine.

Sant Jordi dará así el pistoletazo de salida al espíritu festivo de la ciudad. La rambla de Just Oliveras acogerá, a lo largo de toda la jornada, firmas de libros de autores de L’Hospitalet en el 'stand' de las bibliotecas. La celebración se completará con el regreso de la tradicional 'Trobada de Cavallers, Dracs i Princeses', que llenará todas las bibliotecas de la ciudad de espectáculos y actividades infantiles a partir de las 17:30 horas.

La música, protagonista

La programación musical de las Fiestas de Primavera volverá a llenar la ciudad de ritmos y estilos para todos los gustos, con escenarios repartidos por distintos barrios y formatos que van desde grandes conciertos hasta propuestas más íntimas.

En los jardines de Can Sumarro, el tradicional Primavera in Black ofrecerá un recorrido por los sonidos del blues y la música negra, con artistas de referencia del soul, el jazz tradicional, el rhythm & blues y el 'jump blues'. Durante tres jornadas, este espacio reunirá nombres destacados de la escena local e internacional, entre los que se encuentran Anna Bananahanack Band, Chino Swingslide Quartet, Bernat Sellam & The Boyz from the Hood o BB & The Blues Shacks, que cerrarán el ciclo tras la entrega del Premio Big Bill Broonzy.

El parque de la Remunta se consolida como el espacio de los sonidos más actuales. Del pop indie a la electrónica, pasando por el rock alternativo o los sonidos urbanos, el parque acogerá actuaciones de talentos emergentes y artistas consolidados. Entre los nombres destacados encontramos a Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza, Vera Fauna, Duendes del Parke o la mítica banda Los Rebeldes, que aportará un toque de historia y rockabilly al cierre musical de las Fiestas de Primavera.

En Bellvitge, la conocida popularmente como plaza de la Baldosa se convertirá en el epicentro de las 'Nit de Tributs', con homenajes a grandes figuras del rock y la música popular. El Último Tributo (El Último de la Fila), Simply The Best (Tina Turner), Momo (Queen) y ABBA The New Experience revisitarán los himnos de varias generaciones con puestas en escena reconocidas por su calidad y fidelidad a los originales. La música también hará vibrar la Sala Salamandra, que se suma a las Fiestas con dos propuestas especiales: la fiesta joven +16 Sudor XL, con DJ y música urbana para público joven, y DIVERSESSIONS, una tarde festiva pensada para personas con diversidad funcional intelectual, con conciertos y espacios de convivencia que reivindican una cultura inclusiva.

Diversas azoteas de la ciudad se transformarán en escenarios únicos. En la biblioteca de Bellvitge, el 23 de abril, tendrá lugar un homenaje acústico a Robe Iniesta, con 'jam session' final abierta al público. Al día siguiente, en la azotea del Centro Cultural La Bòbila, la propuesta 'Nuevas espiritualidades para personas ateas' ofrecerá una experiencia reflexiva y humorística a medio camino entre la performance y la conversación.

Artes escénicas callejeras, monólogos de humor

ÒPAL’HA! es una propuesta que fusiona artes callejeras, circo, 'clow'n, danza, música, rimas y grafitis, convirtiendo el parque de la Torrassa en un escenario lleno de creatividad con artistas multidisciplinarios. El festival promueve la hibridación de lenguajes y disciplinas, generando nuevas sinergias entre las artes callejeras y las músicas alternativas.

Además, diferentes espacios de la ciudad, como L’Oncle Jack, Lennon’s Club, Salón del Arpa, Kfè Olé y Sala River se convertirán en puntos de referencia del humor con los monólogos de Raúl Alcaraz, Déborah SL, Ana López, Chema López, Sonia Moya, Edu Mutante, Sergio Picón, Raventós y David Sas.

La Feria de la Cerveza y la Primavera de Tapas

La rambla de Just Oliveras volverá a llenarse de los puestos de la Feria de Manualidades de los centros de mayores y la rambla de la Marina acogerá la Feria de Artesanos y el Espacio de Convivencia y Civismo. En la plaza de Lluís Companys se instalará, un año más, la Feria de la Cerveza Artesana. Paralelamente, la ciudadanía podrá disfrutar de la ruta gastronómica Primavera de Tapas con nuevas creaciones elaboradas por los restauradores de la ciudad.

El Centro Cultural Santa Eulàlia acoge de nuevo el Jardín de las Tortugas, un espacio lúdico y creativo con actividades familiares pensadas especialmente para los niños: conciertos, sesiones de DJ, baile, animación, juegos y talleres para experimentar y jugar juntos. Por su parte, el parque de Bellvitge se transformará en el Parque de las Maravillas, donde un montón de propuestas festivas llenarán el espacio de actividades participativas y performances.

Cultura popular

Como cada año, las entidades y los grupos escolares y 'esplais' de la Florida y las Planes confeccionarán la alfombra floral que, posteriormente, pisarán gigantes y cabezudos al ritmo de música y fiesta. El fuego y el bestiario popular también serán protagonistas. El viernes 24 de abril, a las 21 horas, una cabalgata nocturna recorrerá la ciudad con bestias de fuego y figuras como leones, toros y mulas procedentes de toda Catalunya. El sábado 25, a partir de las 16 horas, el Fabulario llenará las calles con 'dracs', 'gegants' y otras figuras mitológicas, seguido de la Noche de fuego infantil, a las 21 horas.

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La jornada festiva se cerrará el domingo 26 con la descarga de 'trabucaires' a las 10 horas en el casco antiguo, seguida de la 'trobada de gegants', 'el ball de sardanes' y una jornada castellera en la plaza del Ayuntamiento y sus alrededores. Por la tarde, las 'colles de diables' de L’Hospitalet serán las encargadas de cerrar los actos de las Fiestas de Primavera con la 'tabalada' y el 'correfoc'. La jornada culminará con la explosión final y los fuegos artificiales a partir de las 22:15 horas en la plaza del Ayuntamiento.