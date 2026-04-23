La antigua discoteca Draco de Gràcia tiene nuevos gestores: "Queremos que los vecinos pasen de odiarla a sentirla del barrio"

La discoteca Draco de Gràcia, antes Canela, antes el histórico KGB, se llama desde hace una semana Salma. El 16 de abril apareció un cartel con esa nueva denominación. Es el nombre de una discoteca que existió en Córdoba, Argentina, de la que fue socio Santiago Tallone, uno de los dos nuevos responsables del local de Alegre de Dalt “Salma significa paz, tranquilidad, valores que definían esa discoteca, que era amable, al aire libre, y que es un poco lo que nos proponemos en Alegre de Dalt: transmitir paz y tener armonía con los vecinos”.

Tallone es, junto con Carlos Kotsuko, uno de los dos directores comerciales que ahora dirigirán el local, del que aseguran que en breve se apreciará un cambio que acabará con los problemas que en los últimos años han quitado el sueño a los residentes en esta parte de Gràcia.

EPC

Peleas y ruido

Aunque Tallone y Kotsuko parecen convencidos de que lo lograrán, no se antoja fácil que la discoteca situada en el número 55 de la calle de Alegre de Dalt deje de inquietarles. Son tantas las noches que les ha causado problemas, y tan recientes. El último conflicto destacado tuvo lugar hace poco más de un mes, el 16 de marzo, cuando en una de las peleas multitudinarias que esa calle ha vivido se llegó a ver a dos hombres portando un machete y una pistola, respectivamente.

La antigua discoteca Draco es, además, motivo de un litigio legal con la propiedad del local, la inmobiliaria Núñez i Navarro, que hace años que intenta que se concrete un desahucio por orden judicial que debía producirse el 19 de febrero del 2025 y que finalmente se aplazó. Se da por hecho que ese día llegará, y lo saben los nuevos directores comerciales. Entienden que podrían estar viviendo una cuenta atrás, pero aseguran que mientras estén al frente de Salma, seguirán trabajando en una línea que, dicen, tienen muy clara.

Gente más mayor

Los directores comerciales dan por hecho que el cambio se notará rápidamente. "Queremos que los vecinos pasen de odiar la discoteca a sentirla del barrio", afirma Tallone. Estos días han mantenido una reunión con algunos de los que viven en las cercanías del local.

Dicen que hace un año y medio que negocian con Setraspa, la empresa titular de la licencia de actividad, para cerrar un acuerdo. La propiedad sigue siendo de esa empresa, ligada a la familia Llobet, que era la titular del histórico KGB. En el pasado ha habido dudas sobre si la titularidad de esa licencia y la del local correspondían a la misma gente, porque es ilegal que no sea así. Años atrás, Gràcia llegó a precintar el local por considerar que existía esa disfunción, pero la discoteca logró capear legalmente es medida y siguió funcionando.

Consultado por este diario, el distrito de Gràcia subraya que inspeccionará de oficio la situación actual, para ver si existe alguna disfunción al respecto, si los nuevos directores comerciales desarrollan la actividad de forma ajustada a normativa o si existe esa disfunción, la de que quien ostente la licencia no participe de la gestión.

Clases de bachata

Pero Tallone y Kotsuko subrayan que Setraspa sigue estando empresarialmente al frente, que ellos, que son “organizadores de eventos” y que además tienen una empresa de marketing, no se han planteado por ahora hacer una inversión a la vista de lo ya mencionado, que una decisión judicial podría concretarse en un desahucio del negocio en una fecha por ahora desconocida. Tienen previsto, explican, repartirse con la propiedad un porcentaje de las ganancias a cambio de asumir el día a día. Un día a día, insisten, que le cambiará la cara a la discoteca.

De entrada, afirman que ellos suelen trabajar con un público de más de 25 años, que solo por el factor de la edad, argumentan, ya garantiza menos conflictos. Añaden que su personal de seguridad es muy profesional y huye de la agresividad como método.

Empezaron hace una semana y seguirán este sábado. En mayo, tienen previsto abrir los jueves, viernes y sábados. Los jueves habrá sesiones de bachata en las que participarán escuelas de baile de Barcelona. Los vecinos están invitados, habrá una clase gratis. Los viernes y sábados, habrá funcionamiento de discoteca.

Diálogo permanente

Si todo va como esperan y en septiembre siguen en Salma, tienen previsto hacer clases de baile de lunes a jueves por las tardes para la gente del barrio. Quedan, relatan, tres fiestas que corresponden a los antiguos gestores. Dos en mayo y una en junio. Tres fechas en las que se comprometen a garantizar que no habrá problema redoblando la seguridad.

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“Estamos totalmente abiertos a mantener dialogo con los vecinos y a tener la máxima paz en el barrio. Ante la mínima inquietud que haya, estamos aquí para solucionar los problemas”, afirma Kotsuko.