Vendida en marzo por 152.000 euros
Terrassa y Viladecavalls piden a la Generalitat que actúe para evitar la pérdida del retablo gótico de Toudell
Ambos consistorios solicitan al Govern que ejerza el derecho de tanteo y retracto para garantizar la titularidad pública de la obra después de su venta por 152.000 euros
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Edu Gil
Los ayuntamientos de Terrassa y Viladecavalls han solicitado formalmente a la Generalitat de Catalunya que ejerza su derecho de tanteo y retracto para adquirir el retablo gótico de Santa Maria de Toudell, con el objetivo de garantizar que la pieza permanezca en manos públicas y asegurar su conservación como patrimonio cultural.
La petición, dirigida a la Direcció General de Patrimoni Cultural, se ampara en la Ley de Museos y llega después de que la obra saliera al mercado el pasado mes de marzo en una subasta en Barcelona, donde fue vendida por 152.000 euros.
La salida al mercado del retablo activó las primeras reacciones institucionales. Coincidiendo con la subasta, el Ayuntamiento de Viladecavalls anunció que había conseguido que la Generalitat iniciara los trámites para declarar la obra Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), la máxima figura de protección patrimonial. Según trasladó la dirección general, la incoación del expediente implicaba la aplicación inmediata de medidas cautelares, entre ellas la limitación de su exportación fuera del país.
El gobierno municipal de Viladecavalls consideró entonces que este paso suponía un avance significativo para salvaguardar una pieza estrechamente vinculada a la historia local y reclamó, en paralelo, un esfuerzo conjunto de la Generalitat y la Diputación de Barcelona para facilitar su adquisición. Asimismo, el Departament de Cultura dejó en fase de valoración la posible activación de los derechos de adquisición preferente.
Protección patrimonial
Por su parte, el Ayuntamiento de Terrassa ya había iniciado gestiones previas desde que tuvo conocimiento de la subasta, el pasado 10 de marzo. El teniente de alcalde de Proyección de la Ciudad y concejal de Museos, Joan Salvador, defendió que el consistorio había trabajado “de manera activa y con la máxima discreción”, en coordinación con la Generalitat, para proteger la obra y evitar un uso especulativo. Estas declaraciones se produjeron en respuesta a críticas de la oposición, a las que el gobierno municipal replicó reivindicando el rigor y la responsabilidad en la gestión del caso.
Fruto de estas actuaciones conjuntas, la Generalitat puso en marcha el procedimiento para su protección como BCIN, una figura que establece limitaciones claras sobre la transmisión y exportación de bienes patrimoniales. En este contexto, Terrassa y Viladecavalls han reforzado ahora su estrategia con la presentación de una instancia formal para que el Govern ejerza el derecho de tanteo y retracto y pueda adquirir la pieza. Joan Salvador ha señalado que esta solicitud busca conocer el posicionamiento definitivo de la Generalitat, mientras que el concejal de Cultura de Viladecavalls, Jordi Amiguet, ha subrayado que el retablo tiene un valor “histórico, artístico e identitario” que justifica una implicación más decidida de las instituciones.
El retablo gótico de Santa Maria de Toudell, atribuido al Mestre del Cavall y datado en el siglo XVI (1543), procede de la antigua capilla del mismo nombre situada en el término municipal de Viladecavalls. Se trata de una obra de notable interés artístico e histórico, considerada clave para la preservación de la memoria cultural del territorio.
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