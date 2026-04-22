El reloj más emblemático del barrio de Sant Antoni de Barcelona seguirá marcando las horas: los comerciantes se movilizan para protegerlo

La pequeña tienda Confeccions El Rellotge, en el barrio de Sant Antoni (Eixample, Barcelona), ha cerrado definitivamente tras una larga trayectoria y mucha historia. Ahora, preocupa el futuro del máximo icono del negocio.

El comercio se reconoce entre los residentes por la popularidad del dueño Evaristo Sender y por el reloj en su fachada, un emblema del barrio. Ahora, los vecinos piden que no deje de funcionar.

Confeccions El Rellotge

El pasado mes de febrero cerró de forma permanente Confeccions El Rellotge, ubicada en el número 89 de la calle Comte Borrell, en el barrio de Sant Antoni del Eixample.

La historia del negocio se remonta a la década de los 20, cuando la madre de Evaristo Sender abrió una parada de ropa en el interior del mercado de Sant Antoni. Era difícil encontrar la tienda de forma rápida, ya que todos los pasillos del mercado eran iguales, por lo que la solución que la dueña encontró fue instalar un reloj en la puerta.

Mercado de Sant Antoni en el Eixample, Barcelona. / Manu Mitru

En la década de los 70 Sender expandió el negocio, trasladando la tienda fuera del mercado y, después de algunos locales en diferentes zonas de Barcelona, en 1982 abrió la tienda definitiva en la calle Comte Borrell, especializada en moda masculina, tejanos y complementos.

Para la nueva ubicación, se replicó el reloj original de la parada del mercado en la fachada del nuevo comercio como distintivo único. Esto se convirtió en el símbolo principal y fue lo que dio nombre a la tienda.

Valor sentimental del reloj

El reloj ha marcado las horas en el barrio desde el año 1982 y el valor sentimental para los vecinos es tan alto que, durante la pandemia, la maquinaria se averió y era difícil encontrar quien pudiera arreglarlo, pero los propios residentes insistieron hasta que se reparó.

Ahora que la tienda ha cerrado por los cambios en los hábitos de consumo y por el elevado precio del alquiler, los habitantes temen que el reloj se retire próximamente.

De esta forma, la asociación Sant Antoni Comerç (SAC) está luchando para mantenerlo enviando una petición al distrito del Eixample y a la dirección del Patrimoni del Ayuntamiento de Barcelona para que protejan el icono del barrio, según ha informado el presidente del SAC Jordi Arias a través de las redes sociales.

Futuro del reloj

La petición de los vecinos es que el reloj se mantenga como un símbolo del comercio histórico del barrio, ya que se está reduciendo cada vez más. La propuesta principal de la entidad comercial es que cualquier próximo propietario del local lo conserve, y pretenden que se añada una placa en homenaje a Evaristo por todo lo que aportó al comercio de Sant Antoni.

Aun así, tienen un plan alternativo por si no fuera posible: una de las tiendas asociadas al SAC se ha ofrecido a trasladar el reloj a la fachada de su negocio.

La asociación pretende reunirse próximamente con la comisión del Patrimoni del Ajuntament, esperando una respuesta favorable a su petición.