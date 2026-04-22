Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días

Cada vez queda menos para disfrutar del verano y, tras la Semana Santa, muchos catalanes ya esperan con ansias tener algún día festivo previo a las vacaciones estivales. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otra más que es exclusiva de Barcelona y algunas pocas localidades catalanas.

Estos días harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a la jornada festiva. Además, si esos festivos coinciden con un buen clima, se podría hablar de un puente de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo la siguiente semana

La mejor parte de estas buenas noticias es que el primero de estos festivos llega la próxima semana.

El primer día del próximo mes, el viernes 1 de mayo, es festivo en toda España y, por tanto, en toda la comunidad: se celebra el Día del Trabajador.

Por lo tanto, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. O, incluso, los que pidan como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo (festivo de libre disposición en algunos colegios e institutos catalanes) podrán irse de puente.

El 1 de mayo conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Se originó en Estados Unidos, a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Exclusivo de Barcelona

El siguiente festivo en Barcelona es de carácter local y llegará semanas después del Día del Trabajador, el lunes 25 de mayo.

Esa jornada se celebra la Segunda Pascua, una festividad de fecha variable porque siempre tiene lugar 50 días después del Domingo de Resurrección. La efeméride tiene lugar un día después del Domingo de Pentecostés, una fiesta de carácter religioso que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

Aunque siempre es lunes y es un día no laborable en la ciudad de Barcelona, hay otras localidades catalanas que pueden disfrutar de este festivo.

Para consultar en que municipios es festivo, la Generalitat de Catalunya proporciona un buscador online de fiestas generales y locales.

Posible superpuente

Tras el 25 de mayo, tenemos que esperar casi un mes para tener otro día festivo en Barcelona: el 24 de junio.

Este año, la festividad de Sant Joan cae en miércoles, por lo que quienes puedan solicitar días libres podrían organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta, y también conmemora el nacimiento de San Juan Bautista.