Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona

Medio centenar de turistas se han visto obligados a pasar la noche en las escaleras y los pasillos del hotel barcelonés Standbyme Ramblas tras comprobar a la llegada al establecimiento que no figuraba ninguna reserva a su nombre. Tampoco han obtenido una respuesta que les ayude a solucionar la situación desde Booking.com, la plataforma en la que habían efectuado la reserva.

Los afectados sospechan que puede tratarse de un caso de estafa a través de internet, según ha informado TV3. Bruno Queitano, uno de los turistas que ha sufrido la estafa, ha detallado la frustración dcel grupo al no encontrar soluciones ni ayuda de todas la sinstancias a las que han recurrido: el hotel, la plataforma y la policía.

Máxima frustración

"Cuando llegamos al hotel no teníamos habitación. No quedan habitaciones. La ciudad está completa. Ni el hotel ni la policía nos han encontrado solución. Hay niños de 3 a 4 años", se ha lamentado.

La sensación de frustración es máxima. "Booking nos ha cobrado por la pernoctación. Al menos deberían contestarnos. No solo es cobrar, cobrar...", ha declarado Queitano a TV3.

Ciberataque

Hace apenas dos semanas, Booking.com anunció que había sufrido un ciberataque que podría haber permitido un acceso no autorizado a datos de sus clientes, según informó la propia compañía tras detectar una "actividad sospechosa" que habría afectado a varias reservas.

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La empresa envió un correo a los usuarios para advertirles de que "terceras personas no autorizadas" podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo, números de teléfono y otros datos facilitados por los clientes a los alojamientos.