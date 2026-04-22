Las grietas y el riesgo de caídas en la rambla Guipúscoa imponen una reforma millonaria a Barcelona

Unas grietas alargadas fracturan y deforman parte del pavimento de la rambla Guipúscoa, en Barcelona. Las hendiduras y abolladuras en el paseo central que atraviesa el distrito de Sant Martí han causado desniveles de hasta 40 centímetros entre la calle Maresme y la rambla Prim, donde también se observa una brecha amplia en la calzada. La amenaza de que los peatones tropiecen con los pliegues que fisuran y abomban el suelo ha llevado a vallar un rincón con bancos y árboles. Después de que el hundimiento calificado de grave fuera advertido por la brigada de mantenimiento en 2023, el ayuntamiento asumirá una factura de 1,27 millones de euros en los próximos meses para subsanar los desperfectos en la arteria que enlaza la capital con Sant Adrià de Besòs.

El consistorio prevé que la reparación a lo largo de 126,6 metros de vía y 4.200 metros cuadrados de extensión empiece en octubre y termine en marzo de 2027. Según figura en el proyecto, en la primera fase de arreglos se excavará entre la calzada y parte del paseo, lo que obligará a cortar por completo el tráfico en el lado mar. La interrupción se mantendrá para asfaltar de nuevo el carril.

La planificación prevé dejar una anchura suficiente para peatones y dar alternativas al paso de vehículos en sentido Besòs, que “se verá afectado durante toda la ejecución de la obra”, anticipa la memoria de la reforma. En el mismo sentido, previene de que las líneas de bus “H10, 33 y N8 que circulan por esa calzada deberán modificar su recorrido”. Por el contrario, el consistorio asegura que el acceso a los garajes no sufrirá alteración durante los trabajos y que, como mínimo, se mantendrá siempre un carril de circulación en ambas direcciones en la rambla Guipúscoa.

Zona vallada en la rambla Guipúscoa por el riesgo de caídas a causa del desnivel en el pavimento. / Zowy Voeten

Sequía y acumulación de agua

El ayuntamiento atribuye los daños a los efectos de la pasada sequía y la incapacidad del terreno de absorber el agua que desciende bajo el suelo hasta ese punto, que coincide con el cauce de una antigua riera. La combinación de ambos factores desencadenó un desprendimiento subterráneo, en las pantallas que median entre la superficie y las vías de la Línea 4 de metro, que discurren justo por debajo.

“El paso del túnel del metro hacía una retención de las aguas que vienen de la parte más elevada de la ciudad y se acumulaban ahí”, explicó el director de espacio público de Sant Martí, Joan Carles Altamirano, en el último consejo de barrio de la Verneda i la Pau. “Sumado al tiempo de sequía, las tierras bajo el suelo quedaron muy secas y, cuando hubo lluvias puntuales, hicieron un lavado y dejaron toda una oquedad en este espacio, que se estaba aguantando solo por el hormigón de la acera”, reveló.

Altamirano agregó que el subsuelo ha quedado “totalmente vacío de tierra”. “Se acabó hundiendo por el propio peso de los árboles, los bancos y la urbanización”, concretó.

Grieta en el asfalto de la rambla Guipúscoa en sentido Besòs, en Barcelona. / Zowy Voeten

Vías de drenaje

Con las obras, se crearán unas vías de drenaje para canalizar el agua y que no quede retenida bajo la superficie, a riesgo de provocar nuevos corrimientos de tierras y suscitar otra vez grietas y destrozos en la calle. La empresa municipal BSM está ahora en proceso de adjudicar la remodelación.

El proyecto para el recorrido maltrecho de la rambla Guipúscoa expone que se identificó un “fallo estructural del firme”, con un “hundimiento generalizado de la zona” entre las dos pantallas del metro. El defecto ha inclinado el terreno en parte de la rambla y el carril bici adyacente. “Esos escalones generan riesgo de caídas para los peatones, siendo un peligro de seguridad vial para ciclistas y tráfico rodado”, alerta.

Con ello, el informe diagnostica que “una reparación convencional no era suficiente”. De hecho, afirma que “este problema viene pasando desde hace bastantes años y se ha intentado reparar varias veces, haciendo reparaciones del firme en la rambla”. El estado de la vía prueba que no han resultado efectivos.

Grieta en la calzada de la rambla Guipúscoa, en Barcelona. / Zowy Voeten

El dictamen detalla que “se plantea una excavación de toda la zona entre pantallas” de la infraestructura del suburbano y “hacer un refuerzo estructural del pavimento para que no vuelva a producirse un hundimiento”. Las labores se acompañarán con la “repavimentación de todo el tramo de calle, tanto en el lado mar como el lado montaña”.

Las tareas incluyen sustituir el pavimento de la calzada y el paseo en el tramo que se saneará. El asfalto se afianzará para soportar mejor el paso de autobuses y vehículos pesados. Altamirano admitió en el consejo de barrio que “hay bastantes grietas” en el carril de circulación pero comentó que no se deben al hundimiento del suelo, sino a una dilatación por “diferentes asentamientos entre una zona y otra”. “En principio, no hay afectación, se ha hecho una diagnosis con georradar y no se han detectado más oquedades”, sostuvo el responsable. Añadió que se practicarán sondeos durante la reforma para prevenir “cualquier posible falla de tierras”.