Badalona creará el primer refugio municipal de gatos de la ciudad para reubicar a las colonias felinas de la Serralada de Marina

Badalona tendrá un refugio municipal para gatos. El Ayuntamiento de la cuarta ciudad catalana ha anunciado a través de un comunicado que ha habilitado un espacio de 320 metros cuadrados y con capacidad para 100 felinos en la masía de la Torre Codina (en el barrio del Canyet), para "reubicar diversas colonias de gatos situadas en la Serralada de Marina, y avanzar hacia una gestión más controlada y respetuosa" de estos animales en la ciudad.

"Se trata de un paso muy importante y ejemplar en la atención a los animales", ha declarado el alcalde, Xavier Garcia Albiol. Según señala el gobierno municipal, el nuevo espacio da respuesta a dos informes emitidos hace cuatro años por el Servei de Vigilancia i Guarderia del Parc de la Serralada de Marina, así como por el Cos d'Agents Rurals. El primero "alertaba del impacto sobre la biodiversidad derivado de la presencia de tres colonias felinas" en el ámbito de la montaña. El segundo informe instaba directamente a su retirada.

Pese a que la principal motivación de esta actuación es la reubicación de las colonias felinas de la zona de montaña badalonesa, el gobierno municipal señala que la nueva gatera permitirá "también" disponer de "un espacio temporal para otros gatos procedentes de solares o edificios abandonados, asegurándoles unas condiciones adecuadas".

La nueva infraestructura, "cerrada para evitar la dispersión de los animales y garantizar la seguridad", dispone de espacios cubiertos rehabilitados como zonas de refugio, espacios de arena, zonas de sombra y abrevaderos. El proyecto ha supuesto una inversión de 42.700 euros, declara el gobierno de Albiol.

Si bien el espacio está ya habilitado, todavía no se conoce cuándo se podrá poner en marcha. La gestión del refugio, declara el Ayuntamiento, "correrá a cargo de entidades animalistas de la ciudad, con el apoyo del Área de Bienestar Animal del Ayuntamiento, que facilitará alimentación y otros recursos necesarios para el mantenimiento de los animales".

Visita del alcalde Albiol y la concejala de Bienestar Animal a la nueva gatera municipal de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

Reclamaciones de las entidades

Si bien no fue la primera vez que tomaba la palabra durante un Pleno municipal para reclamar "apoyo real a las entidades gestoras de las colonias felinas" de la ciudad; la intervención de Marta Payà (de la asociación Més K Animals) en la sesión plenaria del pasado mes de diciembre fijó las bases de la precaria situación tanto de las colonias felinas badalonesas como de las asociaciones animalistas que cuidan de ellas. En aquella ocasión, Payà denunció que en Badalona "se incumple la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar animal, que obliga a las administraciones a implantar el método CER (captura, esterilización y retorno)", y que también impone a los ayuntamientos recoger y atender animales abandonados o extraviados, disponer de servicios y centros de protección animal, aprobar programas territoriales de protección animal, y habilitar espacios y reglas de convivencia en el espacio público, entre otras.

A este respecto, el gobierno de Albiol señala que la creación del refugio "se enmarca en una estrategia más amplia" para habilitar nuevos espacios para colonias urbanas y "avanzar hacia un modelo de control poblacional de los gatos ferales". En esta línea, el Ayuntamiento también ha anunciado que "en las próximas semanas" se licitarán dos contratos relacionados. El primero, "de captura, esterilización y atención veterinaria integral de los gatos comunitarios" y; el segundo, de "suministro de alimento seco y húmedo, así como de materiales como arena higienizante, comederos y casetas". Se prevé que el presupuesto anual de ambos contratos alcance los 400.000 euros.

"A las personas, primero, pero a los animales hemos de darles también, dentro de nuestras posibilidades, la atención digna que merecen", ha declarado el alcalde Albiol en una publicación en redes sociales. "Aquí estarán cuidados, aquí tendrán alimento, aquí intentaremos también buscarles una alternativa, alguien que los pueda acoger".

En declaraciones a EL PERIÓDICO, desde la entidad Més K Animals, Marta Payà lamenta la "inacción" del gobierno municipal hasta la fecha, y advierte que trasladar gatos que viven en pequeñas colonias en la montaña a un refugio donde previsiblemente compartirán espacio con otros gatos domésticos que han sido abandonados es "una muestra de la falta de conocimiento" al respecto por parte del gobierno municipal. Denuncia, asimismo, que no solo todavía no han cobrado la subvención municipal de 2025, sino que tampoco se han publicado las bases de las subvenciones de 2026, algo que "imposibilita" la realización de las tareas que lleva a cabo la entidad en materia de la defensa de los derechos de los animales. A modo de ejemplo, Més K Animals cerró el año 2025 con más de 140 rescates de gatos en situación vulnerable y más 100 adopciones, tareas para las cuales desempeñaron más de 47.000 euros.