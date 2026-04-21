El TSJC confirma que la investigación abierta en Esparreguera es por un delito de malversación de caudales públicos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado a través de un comunicado oficial que la investigación abierta en Esparreguera (Baix Llobregat) está vinculada a una causa judicial por un presunto delito de malversación de caudales públicos, uno de los tipos delictivos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa como delito de corrupción. La malversación se basa en el uso indebido o desvío de fondos pertenecientes a la administración pública a cargo de funcionarios o autoridades.

La pieza principal de la causa que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Martorell es la que indaga en si la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera, financiada con fondos públicos de diversos ayuntamientos, incurrió en un uso indebido de fondos públicos supuestamente destinados a pagar gastos personales. Por su parte, una pieza separada y reservada de las pesquisas es la que estudia el móvil del investigado Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera y actual jefe de gabinete del president de la Generalitat, Salvador Illa. En esta pieza consta también la documentación procedente de la contratación pública de la FIL.

El pasado mes de enero, los Mossos d’Esquadra se personaron en el Ayuntamiento de Esparreguera para requerir información relacionada con el presunto desvío de fondos públicos transferidos a la FIL, dedicada a dar formación y ocupación a personas con discapacidad intelectual y riesgo de exclusión. El Ayuntamiento señaló que los Mossos reclamaron "documentación relacionada con diversos contratos de servicios de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024".

Consultadas por EL PERIÓDICO, fuentes municipales del Ayuntamiento de Esparreguera insisten en la "plena colaboración" del consistorio con la Justicia y piden respeto por el transcurso de la investigación judicial y por la presunción de inocencia. El consistorio no tiene constancia a estas alturas de otros investigados en la causa ni de implicación alguna como administración pública más allá de que Rivas conste como investigado en la causa.

El origen del caso

En febrero de 2025, la causa abierta en el juzgado de Martorell salió a luz a raíz de un operativo del área central anticorrupción de los Mossos, que se saldó con tres detenidos. Los arrestados no eran cargos públicos, sino que tenían vínculos con la FIL, que dispone de instalaciones en Esparreguera y opera sobre todo en la zona norte del Baix Llobregat. Quedaron en libertad con cargos tras tomárseles declaración.

Los alcaldes de Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat y Sant Esteve Sesrovires son miembros del patronato de la FIL. Tras los arrestos, solicitaron el relevo temporal de quien entonces era director general de la fundación, Jordi Minguito, uno de los tres detenidos por los Mossos. El patronato de la FIL y quien era su principal ejecutivo acordaron que dejase la dirección de forma transitoria y pasó a ser nombrado director de I+D y nuevos proyectos, un cargo hasta entonces inexistente en la entidad.

La FIL recibió 1,6 millones de euros en subvenciones en 2021 para costear la explotación de su actividad. Obtuvo 2,3 millones por el mismo concepto en 2022, de acuerdo a la documentación que figura en su web. El centro especial de trabajo de la entidad contrató a 154 personas en 2021 y 195 en 2022. La última memoria de la fundación, datada en 2023, señala que centra su asistencia en "personas con discapacidad intelectual que presentan más dificultades de acceso al mercado de trabajo ordinario".

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FIL brinda ocupación en tareas vinculadas a manufacturas industriales, limpieza de edificios públicos y privados, jardinería y mantenimiento de parques, tiendas 'outlet', gestión de puntos verdes, trabajos de rehabilitación y mantenimiento y conserjería y atención a clientes, incluidas dependencias del Ayuntamiento de Barcelona. Es el caso de equipamientos del distrito de Sants-Montjuïc y el Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona. También figura que la fundación ha facilitado empleo para cubrir ciertos trabajos en la vía pública de la capital catalana.