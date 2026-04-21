Especulación inmobiliaria
El Síndic mediará en el conflicto del bloque Papallona, comprado por un fondo de inversión
Un fondo inversor quiere convertir las viviendas en 'colivings'
La 'Casa Papallona' toma el relevo de la Casa Orsola como campo de batalla contra los fondos inmobiliarios
El fondo propietario del bloque Sant Agustí accede a aplazar el desahucio de Txema para negociar una solución
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha aceptado la petición del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya para actuar como mediadora en el conflicto que afecta a los vecinos del llamado Bloc Papallona, o Casa Fajol, en el número 20 de la calle de Llança.
El objetivo es abrir una vía de diálogo con la propiedad que permita encontrar una solución para el conjunto del vecindario afectado, ya que el fondo de inversión que adquirió el inmueble querría convertir las viviendas en 'colivings'.
La solicitud del sindicato —en representación de la comunidad de vecinos del bloque— se ha registrado este martes. La sindicatura subraya que ya está previsto un primer desalojo el próximo 29 de abril en el edificio. Paralelamente, hay otro proceso de mediación en marcha con la misma propiedad por la situación del bloque de Sant Agustí.
En este caso, el desalojo de uno de sus vecinos se aplazó a raíz de la mediación y está a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva un recurso.
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