Más comunicación entre policía y vecinos
Santa Coloma impulsa puntos de información policial para "reforzar la seguridad de proximidad"
El Ayuntamiento colomense tira adelante una "estrategia preventiva" de atención a la ciudadanía con presencia rotativa de agentes en todos los distritos
La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet es la mejor valorada por los vecinos del área de Barcelona
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha los nuevos Puntos de Información Policial (PIP), una iniciativa "destinada a reforzar la seguridad ciudadana mediante una mayor presencia policial en las calles y una relación más directa con la ciudadanía", según ha anunciado el gobierno municipal en un comunicado. La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, ha destacado que estos dispositivos "son una herramienta clave para reforzar la convivencia y la seguridad en los barrios, puesto que permiten escuchar de primera mano las preocupaciones de los vecinos y vecinas y actuar con más rapidez y eficacia, adaptando los recursos policiales a las necesidades reales de cada barrio de la ciudad".
Estos puntos, atendidos por agentes, tienen como objetivo principal "acercar la policía a los vecinos y vecinas, consolidando un modelo de policía de barrio basado en la proximidad, la confianza y la prevención". Los PIP sirven para que la ciudadanía traslade de manera directa sus inquietudes, sugerencias e información relevante relacionada con la seguridad en su entorno cotidiano. Previamente a su implantación definitiva, durante el mes de marzo se llevó a cabo una prueba piloto, que el Ayuntamiento considera "ha sido valorada de manera muy satisfactoria, tanto por parte de la ciudadanía como de los propios agentes".
En este caso, la estrategia policial pasa por la "prevención", de manera que la información recogida a pie de calle permita "anticipar situaciones y mejorar la respuesta policial ante posibles incidencias". Para González, la iniciativa "reafirma una vez más el compromiso de la Policía Local y del gobierno municipal por tener un cuerpo policial más próximo y accesible, en contacto directo con los colomenses y centrado en la prevención y la escucha activa de la ciudadanía".
Los Puntos de Información Policial no serán estáticos, sino que rotarán por todos los distritos de la ciudad para "garantizar una cobertura equitativa y una presencia continuada en toda la ciudad".
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