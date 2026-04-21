Sant Jordi 2026 en L'Hospitalet: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) calienta ya motores para la Diada de Sant Jordi 2026. Como es habitual, la tradicional jornada concentrará su actividad principal en la rambla Just Oliveras, en el barrio del Centre. La calle se llenará durante todo el día de paradas de libros y flores, y el estand de las Biblioteques de L’Hospitalet acogerá la firma de ejemplares por parte de autores locales. Será así una jornada "dedicada a los libros y las rosas, en la que se conmemora y representa la leyenda de Sant Jordi y se promueve el placer de la lectura".

Además, vuelve la 'Trobada de cavallers, dracs i princeses', una cita imprescindible que las diferentes bibliotecas de L’Hospitalet organizan cada año. "Os animamos a venir disfrazados y a disfrutar de un espectáculo mágico inspirado en la leyenda de Sant Jordi", dice el consistorio a sus vecinos.

Como es habitual en L'Hospitalet, la Diada de Sant Jordi se celebrará en el marco de las Fiestas de Primavera, la cada vez más consolidada Fiesta Mayor no oficial de la ciudad, que transcurrirá del 23 al 26 de abril. La celebración incluye un programa de actividades en el que la música en vivo, las artes escénicas, la cultura popular y tradicional y las actividades para el público familiar serán las protagonistas

Espectáculos en las bibliotecas hospitalenses para la Diada de Sant Jordi (todos están programados a las 17.30 h):

Biblioteca Can Sumarro

'Un drac amb gana', a cargo de Enrenou Teatre.

Biblioteca Central Tecla Sala

'El drac a qui li encantava llegir', a cargo de Pampallugues Teatre.

Biblioteca Bellvitge

'La llegenda de Sant Jordi i el drac', a cargo de Alícia Pessics.

Biblioteca La Bòbila

'Sant Jordi: princeses i dracs', a cargo de Sensedrama Teatre.

Biblioteca La Florida

'Sant tornem-hi!', a cargo de Patrícia McGill.

Biblioteca Josep Janés

'La llegenda de Sant Jordi' (especial 0-3 años), a cargo de Elena Ballester.

Biblioteca Plaça d’Europa

'L’aniversari màgic', a cargo de Martina Escoda.

Bibliomercat de Santa Eulàlia

'Soc un drac!', a cargo de Susagna Navó.