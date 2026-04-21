Sant Jordi 2026 en Cornellà: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) vuelve a salir a la calle para celebrar el mes de la lectura, con una fecha señalada en el calendario: el 23 de abril, Sant Jordi. La plaza de la Església volverá a ser el escenario de esta cita popular y cultural. Desde las 10 h de la mañana habrá paradas de libros y rosas, protagonistas de este día, y actividades dirigidas a niños y adolescentes durante el horario escolar. Este año, con la participación del alumnado de las escuelas de Cornellà, "se quiere llenar la plaza de rosas y dragones inspirados en el 'trencadís' de Gaudí, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de su muerte, que servirán para decorar la plaza y darle más color y vida a la fiesta", explica el Ayuntamiento de Cornellà.

Hasta las 20 h, todo el mundo podrá disfrutar de la Feria del Libro y de la Rosa, donde no faltarán las firmas de autores y autoras y los espectáculos culturales y familiares. Durante la tarde tendrán lugar tres espectáculos: uno infantil y familiar, a las 17 h, a cargo de la compañía En clave de clown; un recital poético en clave de mujer, a cargo de M. Helena Tolosa Costa, a las 18 h; y otro que fusionará poesía y música electrónica, a las 19 h, con la poeta Neus P. Cirera.

Nueve autores y autoras de la ciudad tendrán un espacio para ofrecer su firma en los libros que acaban de publicar: Ernesto Rincon, Laia Baldevey, Anna Grau Gimeno, Amparo Fernández, Belén Soler, Laia G Rivas, Joan Tardá, Elena Losada y Tomeu Pinya.

Actos de Sant Jordi en Cornellà. / Barcelona

Como el año pasado, el personaje de La Llibretera estará en la plaza para conducir y dinamizar las diferentes actividades. La Fira está organizada por el Ayuntamiento de Cornellà con la colaboración de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà y de librerías y floristerías de la ciudad. "El objetivo es dar entidad a la celebración de este día tradicional propio de la cultura catalana, en un espacio común, y potenciar la identificación de Cornellà como ciudad de la lectura", dice el consistorio.