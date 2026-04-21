Sant Jordi 2026 en Barcelona: guía definitiva con los imprescindibles, mejores planes y consejos

Barcelona se prepara para vivir uno de los días más multitudinarios y especiales del año. El jueves 23 de abril de 2026, la capital catalana se llenará de libros, rosas y cultura con una superilla gigante en el Eixample, actividades para todos los públicos y escenarios icónicos como el de la Casa Batlló cubierta de flores.

En esta guía repasamos los planes imprescindibles para disfrutar Sant Jordi en la ciudad, y algunos consejos para hacerlo sin agobios.

La gran superilla del Eixample

El epicentro de la celebración estará en el Eixample, alrededor del Paseo de Gràcia, donde se habilitará una gran 'superilla' peatonal pensada para pasear sin prisas. El perímetro principal quedará delimitado entre la avenida Diagonal y la Gran Via, y entre las calles Balmes y Pau Claris. En este amplio espacio, completamente cerrado al tráfico, se concentrarán centenares de puestos de libros y rosas, así como firmas de autores y actividades culturales.

Como novedad, este año el recorrido se extenderá tanto hacia el mar, alcanzando el Portal de l’Àngel y la avenida de la Catedral, como hacia la zona alta, continuando después de paseo de Gràcia por la calle Gran de Gràcia.

Una pareja se besa mientras miran libros. Ambiente en Paseo de Gracia de Barcelona en el dia de Sant Jordi. / ZOWY VOETEN

La Casa Batlló, la imagen más viral

Uno de los grandes iconos de la jornada volverá a ser la Casa Batlló, que, como ya es tradición, vestirá su fachada con un manto de rosas rojas y se convertirá en una de las imágenes más fotografiadas y compartidas del día.

La obra de Antoni Gaudí adornada con flores atrae cada año a miles de personas, y sus alrededores suelen aucmular aglomeraciones que pueden llegar a ser agobiantes en las horas punta. Si la idea es disfrutarla con cierta calma, lo más conveniente acercarse a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, en momentos de menor afluencia.

Sant Jordi en la Casa Batlló / Jordi Otix / EPC

Puertas abiertas en el Ayuntamiento y actividades familiares

Barcelona también desplegará una programación pensada para todos los públicos que irá mucho más allá de los puestos de libros y rosas. La ciudad se llenará de talleres, propuestas familiares y espacios participativos, como el mural colectivo en plaza Catalunya, donde los ciudadanos podrán dejar su huella y contribuir a crear una obra de arte colectiva.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona celebrará una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 20.00 horas. La visita permitirá entrar en algunos de los espacios más emblemáticos del edificio, como el Saló de Cent, el Saló de Cròniques o el despacho del alcalde, estancias históricas que habitualmente no están abiertas al público. Para quienes quieran profundizar en su historia, se ofrecerán visitas guiadas a lo largo del día.

Además, personajes como Sant Jordi y la Princesa recibirán a los visitantes, mientras que una cantante pondrá música en directo en el Saló de la Ciutat y, también para los más pequeños, se organizará un espectáculo infantil de sombras chinas que recrea la leyenda de Sant Jordi.

Sardanas y rosas solidarias en la plaza Sant Jaume

Fuera del ayuntamiento, la plaza de Sant Jaume será otro escenario con ambiente festivo. Allí se podrán comprar rosas solidarias, cuya recaudación se destinará íntegramente a entidades sin ánimo de lucro. Y al caer la tarde, a partir de las 19.00 horas, la plaza acogerá una baile de sardanas popular con la música de la cobla La Principal de la Bisbal.

'Diàlegs de Sant Jordi': encuentros con autores

Durante los días previos, entre el 15 y el 21 de abril, las bibliotecas de la ciudad acogerán los “Diàlegs de Sant Jordi”, una serie de encuentros literarios que funcionan como prólogo literario de la Diada y que propone encuentros cercanos entre autores y lectores para conversar sobre libros y sobre la vida.

En esta edición, el hilo conductor será el Mediterráneo, entendido no solo como un espacio geográfico, sino como un territorio compartido de memoria, conflictos, tradiciones e identidades. A partir de esta mirada amplia, escritores y escritoras de distintos países dialogarán sobre historia, política, vínculos personales o el propio oficio de escribir.

Por ejemplo, Hugo Gonçalves, Mercè Ibarz y Lídia Jorge revisitarán momentos clave del siglo XX, mientras que autores como Sandro Veronesi o Lucía Solla Sobral abordarán el paso a la vida adulta y la construcción de la identidad. También habrá espacio para propuestas más íntimas y emocionales, como las de Desirée de Fez y Maria Rovira, que explorarán los vínculos familiares y la memoria personal desde la literatura.

Finalmente, como cierre, el programa organizará una conversación con la surcoreana Han Kang en el CCCB, donde la autora profundizará en el papel de la literatura como herramienta contra el olvido y como espacio de cuidado de las heridas colectivas.

Sant Jordi en los barrios: el plan sin masificaciones

Aunque la atracción principal está en el centro, la celebración también llega a todos los distritos y barrios, donde habrá espacios reservados para libreros y floristas, con un ambiente más local y menos masificado.

Desde Ciutat Vella hasta Sant Martí, pasando por barrios como Gràcia, Sants o Nou Barris, será posible disfrutar de un ambiente festivo y de proximidad desde el 22 de abril, ya que los comerciantes podrán comenzar a colocar sus puestos en la calle desde el día previo.

Cómo moverse por la ciudad

Los cortes de calles y el gran volumen de visitantes complicarán la movilidad en Barcelona en Sant Jordi, especialmente por el centro de la ciudad. Por ello, la mejor opción será desplazarse a pie o utilizar el transporte público, especialmente el metro.