El ruido es la principal causa de conflictos vecinales en el área de Barcelona

La convivencia en los barrios del área metropolitana de Barcelona se caracteriza, como norma general, por la cordialidad y una baja conflictividad. Sin embargo, cuando surgen problemas entre vecinos, el ruido resulta el principal detonante, concentrando casi la mitad de los conflictos registrados. Así lo recoge la Encuesta de Convivencia y Relaciones Vecinales 2024 (ECAMB), elaborada por el Institut Metròpoli, adscrito al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), a partir de 3.183 entrevistas realizadas entre octubre y noviembre de 2024.

Aunque un 90,2% de la población afirma no haber tenido problemas, un 9,6% ha experimentado algún conflicto vecinal en el último año. El ruido se consolida como el detonante principal, presente en el 46,1% de los casos (música alta, obras o animales), situándose a gran distancia de otras causas como las discusiones (14,7%) o la suciedad y mantenimiento de espacios comunes (11,6%).

El estudio remarca que mayoría de estos problemas se gestionan de forma interna: el 72,1% de los vecinos intenta resolver el conflicto directamente mediante el diálogo informal. No obstante, cuando se requiere mediación, el 53,6% recurre al administrador de fincas, mientras que el uso de la policía (30,4%) o los servicios municipales de mediación (14,8%) es menos habitual.

Aunque las consecuencias más comunes son el mal ambiente (37,6%) o la evitación de encuentros (29,5%), estos episodios rara vez escalan hacia situaciones de inseguridad grave, lo que la encuesta sugiere que confirma que los vecinos prefieren y logran solucionar sus problemas hablando directamente, sin tener que recurrir a la Policía o a los juzgados.

Relaciones cordiales, pero de baja intensidad

El informe describe una convivencia basada en lo que la sociología denomina "vínculos débiles". La interacción más extendida es el saludo (63,8%), seguida de conversaciones breves (42,6%). Los niveles de confianza moderada, como hacerse favores (16,1%) o compartir problemas personales (8,4%), son menos frecuentes, mientras que la intimidad (visitas o actividades de ocio conjuntas) es minoritaria, no superando el 5%.

Esta intensidad relacional está fuertemente condicionada por la estabilidad residencial. Las relaciones son más frecuentes y sólidas entre personas propietarias, mayores de 45 años (especialmente mayores de 65) y con más de una década de residencia en el barrio. En contraste, los jóvenes de 16 a 29 años y la población nacida en el extranjero muestran niveles de interacción significativamente menores.

Viviendas pequeñas y edificios degradados, mayor conflictividad

El estudio subraya que la conflictividad no es solo una cuestión de carácter, sino de habitabilidad. Los problemas vecinales se disparan en viviendas de menos de 60 m² (14,2%) frente a las de más de 90 m² (6,4%), y son casi tres veces más frecuentes en edificios con un estado de conservación deficiente o déficits estructurales.

Respecto al barrio, la valoración es mayoritariamente positiva en aspectos funcionales: comunicación (91,9%), proximidad a zonas verdes (86,2%) y adecuación para la infancia (85,1%). Sin embargo, la percepción de la seguridad (71,4%) es mayor que la de la vitalidad social (64,0%). Entre los factores que limitan la convivencia, destacan la suciedad (44,5%), la circulación de vehículos (33,3%) y la massificación de los espacios (27,9%).

Comunidad débil y riesgo de soledad

A pesar de que el 72,8% de los residentes vive cerca de amistades y el 54,8% de familiares, existe una notable debilidad en la implicación comunitaria organizada. Solo un 21% se ha movilizado para resolver problemas del barrio y apenas un 7,7% forma parte de cooperativas. No obstante, las redes de apoyo mutuo (ayuda a mayores, apoyo a la crianza o distribución de alimentos) tienen una penetración mayor, alcanzando al 28,9% de la población.

Un aspecto preocupante que introduce la encuesta es la soledad no deseada: el 9,8% de la población se ha sentido sola o excluida frecuentemente en el último mes, una cifra que asciende al 12,3% en las mujeres y que afecta especialmente a los jóvenes (11,7%). De hecho, el 40% de la población metropolitana reconoce tener una red relacional limitada, careciendo de personas de confianza a las que acudir en momentos de dificultad.

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El estudio concluye que para fortalecer la cohesión social no basta con intervenir en las relaciones personales; es imprescindible actuar sobre la mejora de la habitabilidad, reducir las desigualdades materiales y potenciar la dinamización comunitaria para transformar estos vínculos débiles en oportunidades de apoyo mutuo más robustas.