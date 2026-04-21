Ricky Rubio será el pregonero de las Festes de Maig 2026 de Badalona

Tras conocerse el programa de les Festes de Maig 2026, el diseño del cartel y del pañuelo, así como que el Dimoni que arderá en la Nit de Sant Anastasi estará dedicado al baloncesto, el Ayuntamiento de Badalona ha desvelado este martes por la mañana que el pregón que dará inicio a la gran festividad local correrá a cargo del jugador de baloncesto Ricky Rubio.

Rubio, que volvió a la Penya en julio de 2025 tras 16 años, ha sido el encargado de anunciarlo, en un vídeo que ha publicado el perfil del consistorio badalonés: "Os quiero anunciar con mucho orgullo que me han hecho pregonero de las fiestas de Badalona y que el 8 de mayo, a las 19h, nos vemos en la plaza de la Vila para dar inicio a las fiestas".

"Ricky Rubio merece ser el pregonero porque es un ejemplo de excelencia deportiva, tiene un fuerte vínculo con Badalona y, gracias a su compromiso social, es un referente humano más allá del deporte", ha destacado el alcalde Xavier Garcia Albiol.

En efecto, la relación entre la presente edición de la gran festividad badalonesa con el mundo del baloncesto es directa. Será el Pavelló Olímpic el recinto que acogerá la Final Four de la Champions League de baloncesto, a la cual la Penya se quedó a las puertas de clasificarse.

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Más allá del ámbito deportivo, el Ayuntamiento de Badalona subraya que Rubio también ha destacado "por su compromiso social y personal", en referencia a la tarea del badalonés con la "sensibilización sobre la salud mental, contribuyendo a visibilizar una realidad a menudo silenciada y convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes dentro y fuera del mundo del deporte". En esta línea, impulsa la Ricky Rubio Foundation, una entidad centrada en la lucha contra el cáncer de pulmón y en el apoyo a pacientes y familias, así como en la promoción de proyectos vinculados a la salud y el bienestar. "Esta vertiente solidaria refuerza todavía más su figura como pregonero, ya que transmite valores como el esfuerzo, la superación, la humildad y la responsabilidad social", indica el consistorio.