Cierra un icónico restaurante vegano de Barcelona: "Es hora de quitarse el delantal"

El restaurante vegano Rasoterra (Palau, 5), ubicado en el barrio Gótico de Barcelona, bajará la persiana el próximo 3 de mayo tras 13 años de trayectoria. El local, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina 'plant-based' en la capital catalana, ha anunciado su cierre en redes sociales.

“Tras 13 años de un crecimiento increíble y de posicionar la cocina plant-based en lo más alto, el proyecto Rasoterra ha llegado a su fin, por lo menos en la versión que habéis conocido”, han compartido sus propietarios. La decisión, reconocen, no ha sido fácil, pero llega después de 25 años dedicados a la hostelería: “Es hora de quitarse el delantal”.

Platos de Rasoterra / .

El último servicio será el 3 de mayo, una fecha simbólica para el restaurante, ya que coincide exactamente con el día en que abrió sus puertas. “Cerramos el círculo con la satisfacción del trabajo bien hecho y la ilusión de que vengáis a despediros”, han añadido en su mensaje, en el que también han mostrado su agradecimiento al público que ha apostado por su propuesta: “Gracias por apostar por una restauración independiente, natural y genuina”.

La noticia ha generado numerosas reacciones de clientes habituales, que han querido despedirse del restaurante en redes sociales. “Qué suerte haberos tenido. Habéis sido mucho más que un restaurante, un espacio de pensamiento, de cuidado y de compromiso con el territorio y las personas”, escribía uno de ellos. “Dejáis un agujero irremplazable en Barcelona", resumía otro.

Plato de Rasoterra / JOAN PUIG / Archivo

"Para veganos y no veganos"

Rasoterra ha sido durante años una referencia dentro de la cocina vegana en Barcelona, con muy buenas valoraciones tanto del público general como de la crítica. El crítico gastronómico de EL PERIÓDICO, Pau Arenós, lo definió en su día como “un vegetariano para los que no les interesan los vegetarianos”.

Tapa del restaurante Rasoterra / Archivo

Además, el restaurante ha sido incluido este 2026 por tercer año en las recomendaciones de la Guía Repsol. Allí se destacaba su propuesta como "excelente cocina vegana para veganos y no veganos", su servicio cercano y una cocina centrada en el producto vegetal.

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Entre los platos recomendados por la guía figuran el guiso de alubias del Ganxet con seta maitake y algas de Porto-Muíños, el pincho de apio nabo con pesto de frutos secos y crema de zanahoria especiada, o el arroz de Pals al horno con setas y mayonesa de cúrcuma.