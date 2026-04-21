Servicios públicos en tensión
"Queremos negociación": trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona protestan contra el nuevo convenio
Personal de servicios sociales, escuelas infantiles y otras áreas municipales denuncia precariedad y pérdida de derechos laborales
Contexto | Barcelona firma un nuevo convenio colectivo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas
Cerca de 300 trabajadores de servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona se han manifestado este martes para denunciar la falta de recursos que sufren para llevar a cabo sus trabajos y para expresar su malestar con el nuevo convenio laboral impulsado por el gobierno de Jaume Collboni. Se trata de personal de servicios sociales, del área de feminismos, de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC), de escuelas infantiles y de bibliotecas municipales.
El origen del conflicto es el convenio que el ejecutivo socialista aprobó el 30 de enero con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF. Los manifestantes han afirmado que el texto aplica la jornada de 35 horas de manera desigual, elimina derechos de conciliación y flexibilidad en sectores con alta carga emocional y consolida la precariedad en servicios feminizados.
La protesta ha arrancado en la plaza Universitat y ha finalizado en la plaza Sant Jaume, frente al ayuntamiento, donde los participantes han leído un manifiesto. Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los asistentes han coreado consignas como “Collboni, cabrón, queremos negociación” y han rechazado activamente el texto aprobado.
Los trabajadores han exigido que el gobierno local se siente a negociar con los sectores movilizados, al margen de los sindicatos que han firmado el acuerdo. En concreto, han reclamado una mesa de negociación específica para los servicios de atención directa; la aplicación real e igualitaria de las 35 horas, dado que consideran que se está beneficiando a la plantilla de los cuerpos de seguridad y perjudicando a los trabajadores de atención directa; la recuperación de los derechos de conciliación recortados; el incremento de plantilla para reducir ratios en las escuelas infantiles; el fin de las externalizaciones; la mejora salarial; y el cese de la Gerencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).
De hecho, fuentes sindicales han explicado a AC que su intención era que el gobierno municipal los recibiera este martes, pero finalmente la demanda no han obtenido respuesta. Igualmente, los portavoces de los afectados sí se han reunido con representantes de Junts, ERC y los Comuns.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
- El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
- Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera