"Queremos negociación": trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona protestan contra el nuevo convenio

Cerca de 300 trabajadores de servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona se han manifestado este martes para denunciar la falta de recursos que sufren para llevar a cabo sus trabajos y para expresar su malestar con el nuevo convenio laboral impulsado por el gobierno de Jaume Collboni. Se trata de personal de servicios sociales, del área de feminismos, de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC), de escuelas infantiles y de bibliotecas municipales.

El origen del conflicto es el convenio que el ejecutivo socialista aprobó el 30 de enero con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF. Los manifestantes han afirmado que el texto aplica la jornada de 35 horas de manera desigual, elimina derechos de conciliación y flexibilidad en sectores con alta carga emocional y consolida la precariedad en servicios feminizados.

La protesta ha arrancado en la plaza Universitat y ha finalizado en la plaza Sant Jaume, frente al ayuntamiento, donde los participantes han leído un manifiesto. Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los asistentes han coreado consignas como “Collboni, cabrón, queremos negociación” y han rechazado activamente el texto aprobado.

Los trabajadores han exigido que el gobierno local se siente a negociar con los sectores movilizados, al margen de los sindicatos que han firmado el acuerdo. En concreto, han reclamado una mesa de negociación específica para los servicios de atención directa; la aplicación real e igualitaria de las 35 horas, dado que consideran que se está beneficiando a la plantilla de los cuerpos de seguridad y perjudicando a los trabajadores de atención directa; la recuperación de los derechos de conciliación recortados; el incremento de plantilla para reducir ratios en las escuelas infantiles; el fin de las externalizaciones; la mejora salarial; y el cese de la Gerencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

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De hecho, fuentes sindicales han explicado a AC que su intención era que el gobierno municipal los recibiera este martes, pero finalmente la demanda no han obtenido respuesta. Igualmente, los portavoces de los afectados sí se han reunido con representantes de Junts, ERC y los Comuns.