Detienen a cinco hombres por la compraventa de teléfonos móviles robados en Sabadell y L'Hospitalet

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 15 de abril a cinco hombres de edades comprendidas entre 22 y 36 años como supuestos autores de un delito de receptación, un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal que actuaba en Sabadell (Vallès Occidental) y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Asimismo, se denunció a otras cuatro personas por los mismos hechos. En un comunicado, la policía catalana detalla que las pesquisas se iniciaron en mayo del pasado año, en el marco de una investigación enfocada a la desarticulación de un grupo de personas dedicadas a las actividades delictivas mencionadas anteriormente. En una primera fase de explotación, los agentes realizaron tres entradas y registros en domicilios particulares, donde detuvieron a dos personas presuntamente implicadas.

En el transcurso de las actuaciones, los Mossos realizaron el análisis y extracción de datos contenidos en los teléfonos intervenidos. De entre la información obtenida, "se pudo recopilar más indicios de las personas detenidas anteriormente, así como la determinación de la participación de terceras personas, que fueron plenamente identificadas posteriormente". A partir de una "vigilancia discreta" a los nuevos investigados y del análisis de las circunstancias concurrentes, los agentes pudieron "constatar la existencia de dos inmuebles vinculados a los hechos", ubicados en el municipio de Viladecans, y que se habrían utilizado como puntos logísticos en la actividad delictiva.

Una vez obtenidos indicios suficientes de la actividad ilícita efectuada en el interior de estas viviendas, los investigadores solicitaron al juzgado de Guardia de Esplugues de Llobregat, la autorización para realizar la entrada e investigación. El día 15 de abril se realizó la entrada y registro en los inmuebles investigados, en presencia de las letradas de la Administración de Justicia en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de Barcelona y Gavà. Como resultado de las actuaciones, se intervinieron 82.350 euros y un total de 69 teléfonos móviles.

Noticias relacionadas

Cabe destacar, que durante los registros, los investigadores detectaron un sistema de ocultación de teléfonos consistente en el uso de tetrabriks de leche vacíos para esconder los dispositivos. Sin embargo, en el momento de la intervención, no se localizó ningún aparato en su interior. Por último, y con todos los indicios recogidos, los agentes detuvieron a cinco hombres y denunciaron a otros cuatro, como supuestos autores. Los detenidos, a los que no les constaba ningún antecedente, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Esplugues de Llobregat.