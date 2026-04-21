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Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Badalona por extorsionar a una pareja a la que prestaron 2.000 euros

Pese a haber devuelto el importe, las víctimas habrían sido sometidas a amenazas e intimidaciones para abonar una cantidad próxima a los 50.000 euros

Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / Europa Press

El Periódico

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Badalona
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de investigación de la comisaría de Badalona detuvieron, el 16 de abril, a un hombre y una mujer, ambos de 26 años, como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, extorsión y robo con violencia e intimidación. Además de los detenidos, la policía catalana explica en un comunicado que dos personas más están siendo investigadas por los mismos hechos.

El 5 de abril, los Mossos recibieron la denuncia que interpusieron las víctimas, un hombre y una mujer. En ella explicaban que habían contratado un préstamo de 2.000 euros a un grupo de personas hacía aproximadamente cuatro años.

A pesar de haber devuelto ampliamente el importe inicialmente acordado, los presuntos autores habrían incrementado de manera arbitraria y sin ninguna justificación la deuda, hasta llegar a reclamar actualmente una cantidad próxima a los 50.000 euros.

Según consta en la denuncia, las víctimas habrían sido sometidas de manera reiterada a amenazas e intimidaciones con el fin de forzar el pago de las cantidades exigidas. El grupo llegó a detener ilegalmente a una de las víctimas y le sustrajo lo que llevaba encima.

Por todo ello, los Mossos d'Esquadra iniciaron la intervención policial. Así, una vez finalizadas las diligencias policiales, las personas fueron identificadas y detenidas.

Noticias relacionadas y más

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial al juzgado en funciones de guardia de Badalona el día 17 de abril de 2026. La investigación continúa abierta y los Mossos d'Esquadra no descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.

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