El metro de Barcelona desplegará "más trenes que nunca" este Sant Jordi 2026

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado un dispositivo especial en el Metro por la Diada de Sant Jordi de este jueves 23 de abril, en el que se prevén desplegar "más trenes que nunca", llegando a los 138 en las líneas convencionales.

En un comunicado este martes, TMB ha explicado que también reforzarán el número de profesionales de atención, seguridad y limpieza en las estaciones donde se espera más usuarios.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmado que el Metro es clave para la movilidad de la ciudad durante esta jornada y ha recordado que Metro y autobuses son servicios públicos "muy bien valorados, con notas por encima del 8 y con aumento constante de validaciones".

Ha subrayado que el refuerzo será el "más grande de la historia" de TMB y que supondrá que en la hora valle de la tarde se llegará hasta un 42% más de oferta en la L1; un 32% en la L3, y un 25% en la L5, mientras que a partir de las 21 horas circulará una media de un 31% más de oferta respecto al servicio habitual.

En este sentido, ha recordado que en Sant Jordi de 2025 la red de Metro alcanzó su récord histórico de validaciones en un día laborable, con 1.875.000, mientras que el bus registró 726.000.

Desvío de autobuses

En cuanto a los autobuses, ha señalado que las múltiples actividades previstas por Sant Jordi provocarán cierres al tráfico que afectarán a la circulación de líneas de bus en distintas zonas a lo largo de todo el día.

Ha concretado que las alteraciones más importantes vendrán derivadas de la 'superilla' literaria, la gran zona para peatones entre la avenida Diagonal y la Gran Via, y que afectará al recorrido de las líneas H10, V15, V17, 7, 19, 22, 24, 52, 54, 67, 114 y las rutas roja y azul del Barcelona Bus Turístic.

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Por todo ello, TMB ha recomendado usar el Metro y planificar el viaje con antelación, a la vez que ha recordado que la web de la corporación y su aplicación informarán de las posibles alteraciones.