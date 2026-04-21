Manel Nadal: "Tenemos solo 30 buses eléctricos de una flota de 1.000, queda un trabajo extraordinario"

Este año el autobús interurbano pasará de los 90 a más de los 100 millones de pasajeros, un crecimiento exponencial que se ha puesto de manifiesto en la presentación del primer libro sobre la historia del transporte en autobús en Catalunya, de la patronal del sector, la FECAV. La cita ha servido para poner sobre la mesa cómo la administración y las empresas operadoras afrontan una nueva etapa de modernización del sector, con el fin de las concesiones en 2028 y la convocatoria de nuevos concursos. "Tenemos solo 30 buses eléctricos de una flota de 1.000, queda un trabajo extraordinario para descarbonizarla, sean con vehículos eléctricos o híbridos", ha señalado el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal.

El autobús se ha convertido en pieza fundamental en el transporte en Catalunya, ha indicado Nadal, que ha valorado el esfuerzo de las empresas de transporte para intentar amortiguar en lo posible la crisis de Rodalies absorbiendo una parte del pasaje, incluso haciendo traer autobuses de Baleares. Sin embargo, no ha sido suficiente: "Las personas procedentes de Tarragona se quejan de que viajan de pie y se quedan en las paradas, la gente del Maresme y Calella no pueden cogerlo porque van llenos. Tendremos que ampliar la capacidad y la flota", ha explicado Nadal.

El presidente de la Federación Empresarial Catalana d'Autortransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarría, durante la presentación del libro ''L'autobús i l'autocar a Catalunya''. / Jordi Otix / EPC

Plan de choque

La Generalitat afronta tres grandes retos. El primero, a corto plazo, es lograr aplicar el segundo plan de choque para reforzar el servicio, con medidas en 131 líneas de todo el territorio cuya aplicación costará 21,1 millones de euros. Pero falta aprobar los presupuestos. "Esperamos que podamos aplicarlo antes del verano y ampliar el servicio", ha confiado Nadal. En todo caso, a medida que vaya mejorando el tren, , que ha remarcado que el servicio de bus "no es complementario ni sustitutorio, debe competir" también en los corredores del Maresme y del Garraf donde el tren tiene gran protagonismo.

El Govern está definiendo cómo debe ser el nuevo mapa de transporte para publicitar un nuevo concurso. Sin embargo, el tiempo apremia. Mientras las empresas concesionarias presionan para lograr prórrogas —alegando que necesitan amortizar sus últimas inversiones—, las administraciones locales están reclamando mayor agilidad y participar en la toma de decisiones, ya que sufren las consecuencias de un servicio que no cubre toda la demanda.

Falta de definición

La definición del plan para construir o consolidar entre cuatro y cinco estaciones de entrada y salida de buses en Barcelona es la tercera patata caliente sobre la mesa. Por el momento, entre las administraciones solo existe consenso en que la ciudad tiene una patente falta de este tipo de infraestructura esencial, pero que habilitarla será muy caro, mientras que Madrid cuenta ya con una estación por cada corredor de entrada. "Falta una política clara y un plan de inversiones coherente", ha explicado a EL PERIÓDICO el presidente de la Fecav, José Maria Chavarría.

Para el presidente de la patronal, urge decidir un plan de estaciones plurianual con consenso político que sirva para las próximas tres décadas. "Hace ya 25 años se hablaba de una estación soterrada en la Diagonal", ha recordado, para sugerir algunas soluciones: "Si no hay dinero para hacerlas, puede ofrecerse en concesión la construcción de un parking durante 50 años a cambio de la creación de una estación de autobuses".