Lleida, Tarragona, Sabadell y Manresa tendrán conexión en bus con Madrid. El consejo de Ministros ha aprobado este martes cómo será el nuevo servicio de transporte de viajeros por carretera en el corredor entre Madrid, Zaragoza y Catalunya. Además de estas cuatro nuevas líneas, también habrá dos más que unirán Sabadell y Manresa con Zaragoza y otra entre Lleida y Alcalá de Henares.

El nuevo corredor, que mejorará las actuales tarifas con una reducción del precio del billete del 23%, incorporará además una parada en el aeropuerto de Barcelona, y en Terrassa, ciudad que según el ministerio de Transporte "funcionará como importante nodo intermodal con servicios de transporte interurbano en autobús y líneas de Ferrocarrils".

Nuevo corredor de autobús entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. / MINISTERIO DE TRANSPORTES / Europa Press

Aumento de viajeros

El nuevo corredor tendrá 13 rutas que conectarán 47 municipios. En Catalunya conectará también con L'Hospitalet, Vilafranca y El Prat (en Barcelona) y con Alcarràs (Lleida), municipios donde el servicio ya cuenta en la actualidad con parada.

Se estima que unas 790.000 personas utilicen estas líneas de autobús, una cantidad que podría aumentar hasta las 820.000 en 2034.

Este es el segundo corredor que aprueba el Gobierno (después del que conectará Bilbao y Castro Urdiales), que está definiendo un nuevo mapa del transporte por carretera, con la llegada del final de las actuales concesiones, adjudicadas en la década de 1940. Está previsto que en un mes salga a concurso, según ha explicado este martes el consejero técnico de la dirección general de Transporte Terrestre del Gobierno, Manuel Roger.

Renovación del mapa

El Ministerio espera aprobar en un año 34 nuevos contratos, que supondrán una notable reducción respecto a los 77 actuales. Del conjunto, cinco de ellos pasarán por Catalunya.

Precisamente, el nuevo corredor entre Madrid y Catalunya unificará dos concesiones que se prestan en la actualidad, la ruta entre Madrid-Zaragoza-Barcelona con Hijuela y la que conecta Lleida-Zaragoza y Molina de Aragón. Paralelamente, el Gobierno avanza para aprobar próximamente el corredor que unirá Madrid con Valencia.

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Billete único en 2027

Asimismo, el Gobierno prevé aglutinar en 2027 en un billete único la oferta de transporte público también de las Comunidades Autónomas, en un proceso de inclusión voluntaria, ha recordado este martes Roger, presente en el acto de presentación del libro sobre la historia del transporte por carretera de la patronal catalana del sector, la FECAV.