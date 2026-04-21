Javi García será el alcaldable del PSC en Terrassa para las municipales de 2027 tras ser el único candidato de la formación

El PSC de Terrassa (Vallès Occidental) ya tiene nuevo candidato para intentar regresar a la alcaldía en 2027. Javi García ha sido el nombre elegido por la formación después de que ningún otro miembro le disputara el cargo, por lo que el partido no llevará a cabo primarias. Actual concejal del grupo municipal, García será proclamado candidato una vez que la militancia ratifique la candidatura en una asamblea extraordinaria prevista para el próximo viernes 24 de abril. La anterior candidata, Eva Candela, ya anunció a su formación hace poco más de una semana que no aspiraría a volver a liderar la lista de cara a los comicios locales que se celebrarán dentro de poco más de un año.

"Muchas gracias a los 171 compañeros y compañeras del PSC Terrassa que, con su firma, me han avalado como candidato socialista a la alcaldía de Terrassa para las próximas elecciones municipales. 171 personas comprometidas con el partido y con la ciudad. Comprometidas con unas ideas y unos valores. Con el progresismo y la justicia social. 171 personas que serán el motor del cambio que Terrassa necesita y reclama", ha dicho García en un mensaje en redes sociales.

En un comunicado distribuido por la sección local del PSC, García ha querido reconocer el trabajo de la anterior candidata por "el trabajo incansable de estos años". "Su liderazgo ha sido clave para mantener viva la alternativa". Quiero hacer equipo con Eva, con Adrián y con toda la agrupación. Terrassa espera mucho de nosotros", ha añadido.

Javi García tiene 32 años y es graduado en Derecho y master en abogacía por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Vecino del barrio de Sant Pere Nord, se afilió al PSC a los 18 años. Previamente, a los 16, ya era militante de la Joventut Socialista de Catalunya. Entró como concejal en el Ayuntamiento de Terrassa en noviembre de 2017, en el gobierno del alcalde Alfredo Vega, asumiendo las responsabilidades de Presidencia, Comunicación y Prensa, Equipamientos cívicos y Distritos, Participación ciudadana, y la presidencia del Distrito 6º. Desde 2019 sigue como concejal en la oposición.

Recuperar la alcaldía para el PSC

El reto que afronta ahora el alcaldable no es menor. El PSC gobernó en la cocapital vallesana durante los primeros 40 años de democracia. Sin embargo, tras la salida del exPSC Jordi Ballart de la alcaldía y la creación de su partido Tot x Terrassa (TxT), los socialistas han quedado relegados a la oposición. Ballart gobernó de la mano del PSC entre 2012 y 2017, momento en el que, tras el apoyo socialista a la aplicación del artículo 155 en Catalunya en el marco del 'procés' independentista, dimitió. No obstante, de la mano de TxT, Ballart recuperó la vara de mando de la tercera ciudad de Catalunya en 2019 en una victoria histórica. Un éxito que repitió en 2023 tras llegar a un acuerdo de gobierno con ERC y Junts. En ambas ocasiones, el PSC fue la segunda fuerza más votada y, desde entonces, ha liderado la oposición a Ballart.

García se postula así como la alternativa a los últimos ocho años de gobierno de Ballart, al que no llega a mencionar: "Queremos dejar atrás una etapa que ya no da más de sí. Queremos recuperar unos barrios dignos y liderar un gobierno que dé respuesta a los retos que tenemos por delante". La ventaja de TxT tampoco es absoluta. Pese a gobernar con mayoría absoluta durante la primera parte del presente mandato (2023-2027) gracias al apoyo de ERC y Junts, desde octubre de 2024 lo hace en minoría a raíz de la salida del ejecutivo de los republicanos. ERC señaló entonces que "las crecientes discrepancias" provocaron su decisión de abandonar el gobierno local. La concejala republicana Ona Martínez explicó así que la decisión respondía a múltiples desacuerdos con el modelo de ciudad.

A expensas de lo que pueda hacer el TxT de Ballart, el principal reto que encaran los socialistas es superar en 2027 la barrera de los siete concejales con la que se han topado en las dos últimas elecciones municipales (las de 2019 y las de 2023), primero con Alfredo Vega como candidato y, después, con Eva Candela. Más allá de Ballart, Javi García encara también el posible auge de la derecha y la extrema derecha, la cual logró imponerse de la mano de Vox en el consistorio egarense en 2023 como tercera fuerza, por delante de ERC, Junts y PP.

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"Terrassa debe prepararse para ser una ciudad de 250.000 habitantes. Esto exige un proyecto sólido, unido y con capacidad de respuesta", afirma ahora García, quien asegura que su prioridad será "coser Terrassa". También ha reivindicado —y, de nuevo, sin citar al actual alcalde Jordi Ballart— un cambio en la forma de gobernar: "Es necesario un alcalde que haga de alcalde: que gestione, que negocie y que esté al lado de la gente. Terrassa necesita liderazgo real, no fotografías".