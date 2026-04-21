Del carruaje al bus eléctrico: un libro repasa un siglo de evolución del transporte público en las carreteras de Catalunya

Hubo un tiempo en que no existían los horarios y el primero en llegar a la plaza se quedaba con los viajeros. Antes de ser un servicio público ordenado, el autobús en Catalunya fue una aventura de pioneros que evolucionó a la par que las carreteras y la economía. El historiador y experto en movilidad Joan Carles Salmeron recoge esta evolución que a día de hoy sigue más viva que nunca en el libro L’autobús i l’autocar a Catalunya, editado por la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), que se ha presentado este martes en el Ateneu Barcelonès.

El autobús irrumpió a principios del siglo XX. "Era una evolución del carruaje. En vez del caballo, había un motor, y el conductor iba en una posición muy similar a la del cochero", explica Salmeron. Entonces el ferrocarril solo conectaba algunas partes del territorio. Las primeras líneas aparecieron junto con las incipientes carreteras, y el autobús se convirtió en la base del sistema de movilidad, puesto que el coche era un artículo de lujo.

Autobús de 1923, cuando aparecieron las primeras líneas para asegurar la movilidad, sobre todo allí donde no había tren. / Moventis

Red no radial

Los autobuses eran de la Hispano Suiza. De aquí que hasta un centenar de empresas operadoras adoptaran ese nombre, como la Hispano Igualadina o la Hispano Hilarienca. En los inicios, las redes no se trazaron en torno a Barcelona, sino que se crearon en Manresa, Solsona, el Vallès, Tàrrega, Lleida, Olot y Banyoles.

No había horarios, ni ninguna obligación en el cumplimiento del servicio. "Quien antes llegaba a la parada se llevaba a los viajeros", explica Salmeron. Cada cual ponía el precio al billete que quería y hacía el recorrido a su manera, hasta que entre 1924 y 1926 se decidió poner orden. La administración se declaró propietaria del servicio para decidir cómo ejecutarlo y lo adjudicó en concesión. De las cerca de 400 empresas que convivían, "sobrevivieron las que eligió el Gobierno porque realizaban un mejor servicio", señala el historiador.

La Catalana, línea de autobuses que comunicaba el actual distrito de Sant Martí de Barcelona. / Archivo CET Términus

Autobuses eléctricos en 1920

Si bien en la actualidad una parte del esfuerzo de las actuales empresas se centra en la electrificación de las flotas, la realidad es que ya hubo autobuses eléctricos en 1920. Empezaron a circular entre Girona y Banyoles con la empresa Teisa. Una central eléctrica que abastecía a las fábricas de día, suministraba de noche a los autobuses. Hubo unos pocos más en Barcelona y en Sant Boi. Y pocos años después desaparición: se impuso el combustible fósil.

El pequeño municipio de Arbúcies, en el Montseny, se había especializado ya a finales del siglo XIX en la construcción de carruajes, y se convirtió en epicentro de empresas catalanas que construían autobuses para toda Europa. "Compraban el motor y ponían el resto. En la década de 1920 casi todos los que circulaban por Catalunya se carrozaban allí", señala Salmeron. Las empresas Ayats, Beulas e Indcar continúan su actividad a día de hoy.

Autobús de servicio discrecional de mediados del sigle XX. / Archivo CET Términus

Gran modernización

Las imágenes históricas que recoge el libro permiten apreciar como los autobuses llegaban y aparcaban en la plaza del pueblo, y como a lo largo de los años va cambiando el modelo de autobús al igual que la urbanización y el paisaje de la misma plaza.

De una tecnología arcaica se pasó a una gran modernización del transporte entre 1950 y 1960. Otro momento de gran evolución llegó a finales de la década de 1990 y la renovación de las concesiones de 2003, que comportaron el cambio de la flota, con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y una imagen unificada del servicio público. Desembocó en fusiones y la creación de los actuales ocho grandes grupos: Sagalés, Moventis, Plana, Hife Tortosa, Alsa, Avanza, Monbus, Avantgrup.

Nueva transición

"Nos encontramos ahora en una nueva transición, en un momento muy emocionante para ver cómo se transforma el sector y hacia dónde vamos los próximos años, con grandes cambios tecnológicos" que empujan hacia la electrificación de la flota y nuevos modelos más sostenibles, la implantación de un nuevo sistema tarifario y de las aplicaciones que permiten gestionar mediante la recogida de datos y de forma unificada toda la movilidad.

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Salmeron publica en el libro numerosas imágenes que posee el archivo de la institución que dirige, el Centro de Estudios del Transporte CET Términus, con 50 años de historia. La entidad, que está detrás de medio centenar de libros sobre el transporte, trabaja ahora en la elaboración de una enciclopedia mundial del ferrocarril de montaña y en diversas publicaciones sobre cómo mejorar la logística ferroviaria en Catalunya y reducir los camiones de las carreteras en favor del tren.