La Generalitat estudia densificar el barrio de las Tres Xemeneies del Besòs con pisos sociales más pequeños

La operación para que la central térmica desmantelada de las Tres Xemeneies reviva como un complejo de la industria audiovisual entre la desembocadura del río Besòs y la playa irá acompañada de la construcción desde cero de un barrio nuevo. El proyecto que la Generalitat aprobó en 2023 tras una larga concepción precisa cuántos domicilios se crearán sobre la única franja que permanece deshabitada en la costa próxima a Barcelona. Hasta el momento, contempla que se erijan 1.783 hogares donde ahora no hay ninguno, divididos entre 1.069 de promoción privada y 714 de protección oficial. No obstante, los pisos que acaben haciéndose podrían superar los de la planificación vigente, después de que el movimiento vecinal y la Generalitat hayan mostrado predisposición a buscar cómo aumentar las viviendas sociales de los terrenos a urbanizar, en el límite entre Sant Adrià de Besòs y Badalona.

La revisión va en línea con la apuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de “densificar” las ciudades para “construir tanta vivienda como quepa”. El Consorcio del Besòs —el órgano encargado de ejecutar la reforma en torno a la planta eléctrica— estudia trasladar esa premisa a las Tres Xemeneies, donde aún no han empezado a levantarse los primeros bloques del vecindario, que se quiere culminar a mediados de la próxima década. Badalona y Sant Adrià apuntan que se está evaluando incrementar el número de pisos de protección oficial sin ampliar la superficie que se les reserva. Son 74.121 m2 de techo, el 40% de los 185.302 m2 de pisos nuevos que se auguran en las 32,3 hectáreas del sector. El 60% restante será de construcción privada.

Los impulsores de la remodelación de la antigua central y la construcción del nuevo vecindario no piensan tocar los porcentajes de los dos regímenes de vivienda ni tampoco la extensión que se les destina. De cambiarlo, habría que reabrir el Plan Director Urbanístico (PDU) de las Tres Xemeneies y someterlo a discusión y aprobación de nuevo. “Se alargaría mucho”, advierten fuentes conocedoras. La Generalitat y las demás administraciones implicadas aspiran a que las primeras obras para acondicionar el barrio y el polo tecnológico comiencen en 2027.

Ampliar el surtido

La propuesta para aumentar la densidad de viviendas de protección oficial en las inmediaciones de las Tres Xemeneies se recoge en un acuerdo que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, presentó a principios de mes. Lo suscriben la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs (CVBB), constituida por las federaciones vecinales de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià y Montcada i Reixac, y el Consorcio del Besòs, integrado por la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de las cinco ciudades. Para materializar el propósito, se baraja aplicar un precepto de la ley de urbanismo que habilitaría estrechar la dimensión media prefijada en 2023 sin cambiar el planeamiento.

Render del nuevo barrio que se construirá junto a las Tres Xemeneies del Besòs / EPC_EXTERNAS

El PDU contempla que cada hogar de iniciativa pública ocupe de 75 a 78 m2 útiles y una superficie construida de 104 m2 de promedio. Ahora se valora que, flexibilizando las medidas, se pueden encajar más viviendas sociales bajo el mismo techo a edificar. ¿Cuántas? No hay una cifra cerrada, según las fuentes consultadas. Sí señalan que la fórmula que se adopte ha de diversificar el repertorio de domicilios asequibles, agrandando la oferta de hogares para solteros, parejas sin hijos y familias.

Reticencias pasadas

Al sellarse el proyecto hace tres años, se optó por que el tamaño estándar de la vivienda social y la de precio libre junto a los vestigios de la planta fuera idéntico. Contribuyó que el Ayuntamiento de Badalona se opusiera a que los hogares a precio tasado se pretendieran empequeñecer a una media de 63 a 65 metros cuadrados. La Generalitat lo propuso para acoplar 1.959 hogares entre el río Besòs y el barrio de La Mora, de los que 1.106 se concebían de venta libre y 853 a coste reducido, pero acabó descartándose. El Ayuntamiento de Sant Adrià también se mostró entonces reacio, al defender que la edificabilidad bajara para disminuir el número total de pisos.

El actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol ―entonces en la oposición― se declaró en 2022 en contra de masificar las Tres Xemeneies. Sin embargo, el signo de los tiempos ha pendulado en materia de vivienda y los barómetros dan buena cuenta de la preocupación por la falta de pisos asequibles. Albiol aseguró, hace unos días, estar de acuerdo con la propuesta de Illa acerca de la densificación en el I Fòrum Municipalista de EL PERIÓDICO.

Imagen virtual incluida en el plan urbanístico de las Tres Xemeneies, que recrea el paso de autobuses bajo la antigua central / EPC_EXTERNAS

En esta misma línea se pronuncia el concejal de Urbanismo de Badalona, Daniel Gracia, al hilo de la propuesta densificatoria en las Tres Xemeneies: "Respetamos y valoramos positivamente el posible aumento de población en el ámbito, pero debemos estudiar la propuesta en detalle". Las reservas que muestra Gracia tienen que ver con los "condicionantes" que podría acarrear un aumento en la población en el nuevo barrio que, por ejemplo, afectaría al plan de movilidad del PDU. En todo caso, Gracia celebra que la flexibilización de las medidas de los futuros pisos sirva para "cubrir las necesidades de las diferentes tipologías de unidades familiares presentes en la sociedad actual".

“La crisis de la vivienda es mucho más patente e intensificada que años atrás”, opina el teniente de alcalde de territorio sostenible de Sant Adrià, José A. Gras, favorable a ganar más vivienda de protección en el lugar. Sostiene que densificar “no será en detrimento de tener viviendas habitables” ni de incrementar la población del futuro barrio, que se estima entre 4.500 y 5.000 personas: “No es cuestión de hacer micropisos, sino de ser eficiente con el espacio para tener diferentes tipos de viviendas para distintos inquilinos o compradores. Hablamos de ofrecer más oportunidades de viviendas para diferentes tipologías, no de incrementar el número de habitantes”.

Es un argumento similar al que esgrime el movimiento vecinal. "El objetivo pasa por ofrecer una mejor oferta a los vecinos y disponer de más viviendas de protección oficial para poder atender a más tipos de familias, como las monomarentales", declara Pepe Sánchez, presidente de la CVBB. Plantea que disponer de más pisos encajaría con el proyecto Vesta, que atiende a mujeres con hijos a cargo en situación de exclusión residencial grave en el área del Besòs.