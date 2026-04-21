Promoción delegada pionera
Barcelona, Hàbitat3 y Jaume Roures estrenarán en junio los pisos públicos de la Siberia con alquileres de 428 a 501 euros
El consistorio aplicó en un solar industrial del Poblenou una fórmula inédita que combina iniciativa pública, social y privada
CONTEXTO | Barcelona, Jaume Roures y Hàbitat3 levantan los primeros pisos sociales de promoción delegada
Edu Gil
La pionera promoción La Sibèria encara su recta final de obras en el barrio del Poblenou y prevé que sus 30 nuevos pisos de alquiler social estén listos para entrar a vivir en junio. El proyecto, levantado sobre suelo municipal en la calle Doctor Trueta, es fruto de una colaboración inédita en la ciudad entre el sector público, un promotor privado —Coyoacan, propiedad del empresario Jaume Roures— y la entidad social Hàbitat3, en el marco del modelo de promoción delegada de vivienda pública.
La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, ha destacado durante la visita de obras que se trata de viviendas “de alquiler para siempre”, al estar construidas en suelo público. “Es como si estuviéramos ante un parque público, aunque promovido por privados y gestionado por una entidad sin ánimo de lucro”, ha señalado. En la misma línea, ha subrayado que proyectos como este demuestran que es posible generar vivienda social de calidad “poniendo el impacto social en el centro”.
Un modelo mixto de acceso
Del total de 42 viviendas, 30 se han adjudicado a personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda protegida de Barcelona y, además, otras 11 se destinarán a entidades sociales para atender situaciones de vulnerabilidad, mientras que una más será gestionada directamente por Hàbitat3 para emergencias.
Los pisos cuentan con dos habitaciones y superficies de entre 61 y 72 metros cuadrados, con espacios diáfanos y cocina abierta. Los alquileres se situarán en una horquilla de entre 428 y 501 euros mensuales, por debajo de los precios habituales del mercado.
Construcción en madera y criterios sostenibles
Uno de los elementos más singulares del edificio es su sistema constructivo industrializado con estructura de madera, una técnica que permite acortar plazos y reducir el impacto ambiental. En total, se han utilizado unos 1.000 metros cúbicos de madera, lo que ha permitido evitar entre 800 y 1.000 toneladas de emisiones de CO₂.
Además, el bloque cuenta con certificación energética A e incorpora una cubierta verde, placas fotovoltaicas para autoconsumo, sistemas de reutilización de aguas grises y pluviales y conexión a la red de climatización urbana Districlima. Las viviendas disponen también de doble orientación y soluciones bioclimáticas para mejorar el confort térmico.
El promotor y representante de Coyacan, Jaume Roures, ha defendido que la iniciativa busca “demostrar que se puede hacer vivienda social de calidad” y romper con el estigma asociado a este tipo de promociones. “La vivienda debe ser un factor de estabilidad para vivir con dignidad", ha afirmado.
Críticas a la lentitud administrativa
Pese a la valoración positiva del proyecto, tanto los promotores como las entidades sociales han aprovechado la visita para denunciar la lentitud administrativa que lastra este tipo de promociones. Roures ha explicado que desde que ganaron el concurso en 2019 han transcurrido siete años, aunque la construcción efectiva del edificio ha requerido menos de dos. “Los otros cinco años son de papeleo”, ha lamentado, recordando además que durante este tiempo la promotora ha tenido que asumir el pago de un canon de 1,25 millones de euros.
Roures ha advertido de que, aunque la administración se ha comprometido a reducir los plazos a dos años y medio, este margen sigue siendo insuficiente para cumplir con los objetivos de vivienda pública fijados para los próximos años. “No habrá 50.000 viviendas en 2030, porque la máquina no da”, ha afirmado el conocido empresario. En este sentido, ha reclamado una mayor agilización de los trámites y una relación más fluida con la administración: “La relación no puede ser un conflicto, tiene que ser una colaboración”. Según el promotor, “a veces la buena voluntad no es suficiente” si no se traduce en cambios efectivos.
En la misma línea, Trilla ha advertido de la necesidad de agilizar los procedimientos urbanísticos para hacer frente a la crisis de vivienda. “Nos cuesta demasiado llegar al momento de poner la primera piedra”, ha reconocido.
Densificación e intensificación
La visita ha coincidido con la presentación del futuro plan estatal de vivienda 2026-2030, que, según Trilla, será “imprescindible” para impulsar nuevas promociones, fomentar la rehabilitación y facilitar ayudas al alquiler. Entre las prioridades, ha señalado el aumento del parque de vivienda asequible, la compra de edificios para uso social y las ayudas directas a inquilinos.
En un contexto de escasez de suelo y alta demanda, la responsable de Hàbitat3 también ha apuntado a la necesidad de repensar el uso del parque existente y explorar fórmulas como la densificación urbana para ampliar la oferta. Además, ha recordado que el territorio disponible “es finito” y que será necesario maximizar el parque actual mediante nuevas estrategias de uso y crecimiento.
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