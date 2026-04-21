Barcelona estudia alargar el carril Bus VAO de Meridiana hasta la Sagrera y trasladar la estación de bus de Fabra i Puig

El estudio que llevará a cabo el Ayuntamiento este año sobre cómo aliviar los atascos en los principales corredores de acceso a Barcelona tiene el foco puesto en la priorización del transporte público.

En el marco de la pacificación del último tramo de la avenida Meridiana, se analizará la prolongación del carril bus VAO procedente de la C-58 hasta la futura estación de autobuses de La Sagrera que se construye junto a la alta velocidad, de forma que las líneas interurbanas con esta destinación ganen velocidad comercial. Pero habrá que ver si esta estación de autobuses en la Sagrera será suficiente ante el crecimiento que está experimentando el transporte interurbano por carretera. Por ello también se contempla reformar la actual estación de Fabra i Puig, e incluso la posibilidad de trasladarla y ampliarla al otro lado de la Meridiana.

Estación soterrada en Fabra i Puig

En este caso, iría soterrada justo bajo el parque que hay entre la avenida Río de Janeiro, el Campo de Fútbol de Porta y la calle Andreu Nin, por la que se situaría la rampa de acceso. El traslado a este nuevo emplazamiento permitiría aumentar su superficie para que pudiera acoger entre 20 y 27 dársenas. Sin embargo, la propuesta está a expensas de evaluar si los beneficios en la movilidad justificarían esta importante inversión, tal y como explican fuentes municipales.

Actualmente, Fabra i Puig funciona como intercambiador para las personas que llegan y salen con el bus interurbano y utilizan la línea L1 de metro para el último desplazamiento dentro de la ciudad. Tanto la estación de buses como la del metro muestran saturación en horas punta, aún más desde que los problemas en Rodalies han empujado desde enero a parte de sus usuarios hacia el bus. Por ello se estudia diversificar los flujos, derivando parte del pasaje que llega con el interurbano a otras líneas de bus urbano de TMB.

Prioridad en las entradas

El análisis de toda la movilidad en los accesos a la ciudad tiene como premisa que poner más carriles para el vehículo privado no es la solución, puesto que una vez dentro de la urbe ese espacio se reduce y supondría crear un mayor embudo.

También parte de la evidencia de que los problemas se concentran desde las 7:00 a las 9:00 de la mañana en las entradas, puesto que la salida, por la tarde, se lleva a cabo de forma más escalonada. Si al inicio del curso cada día entraban a Barcelona 200.000 personas en bus y 250.000 en Rodalies, ahora ambas cifras ya están a la par. El objetivo del Ayuntamiento es duplicar el número de usuarios del bus para paliar el drama de acceso a la ciudad hasta llegar a unos 400.000 pasajeros diarios, garantizando que el servicio sea rápido y eficaz.

Acumulación de usuarios que realizan intercambio entre la estación de autobuses interurbanos de Fabra i Puig y la línea L1 de metro. / Jordi Otix / EPC

Doble carril bus

Por ello, la prioridad, tal y como refleja ya el primer estudio en marcha sobre la reforma del final de la Meridiana, es crear dobles carriles de bus en las entradas -y no en las salidas- en cada corredor (también en la Diagonal y en los dos extremos norte y sur de la Gran Via). A la derecha de la vía, junto a las aceras, seguirá el bus urbano. De esta forma, sus paradas más frecuentes no obstaculizarían al bus interurbano. A este se le prevé reservar el carril de la izquierda, que en cada corredor seguiría de forma más directa a una estación intermodal final soterrada, que permita ordenar las llegadas y salidas.

Bajo este espacio entre Meridiana, Rio de Janeiro, la calle Andreu Nin podría ubicarse una nueva estación de autobuses soterrada en sustitución a la actual de Fabra i Puig. / MANU MITRU / EPC

Nuevas estaciones

Estas estaciones ya se proyectan en la plaza Espanya y la Sagrera, al tiempo que se contempla otra en la entrada por la Diagonal (sea en Zona Universitaria o Francesc Macià). Se estudia también una estación cerca de la plaza de las Glòries, pero esta última es la que por el momento está más en duda, al estar cerca de la Estació del Nord.

Muro de separación entre la Meridiana y Sant Andreu que el futuro proyecto de reforma de la avenida prevé eliminar, para construir un contínuo urbano entre ambos lados. / MANU MITRU / EPC

De autopista a vía vertebradora

Para el Ayuntamiento, "ofrecer un buen servicio de transporte público es la única forma de pacificar la Meridiana". La remodelación del tercer tramo de la avenida, desde Fabra i Puig hasta la salida de la ciudad, prevé desmontar la actual autopista urbana y transformarla para que tenga dos calzadas separadas por una mediana paisajística. La nueva Meridiana prevé integrar urbanísticamente ambos lados eliminando el gran muro y la vía segregada en el lado de Sant Andreu (a partir del final de la calle Concepció Arenal), y el pont de Can Dragó.

Vista del Pont de Can Dragó, infraestructura que actualmente cruza la Meridiana y que el proyecto de reforma prevé eliminar para crear un contínuo urbano y mejorar la conexión e integración entre los barrios colindantes. / MANU MITRU / EPC

Aumento de autobuses

La propuesta permitirá incrementar los buses de TMB en tanto que las aceras, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, serán totalmente accesibles en toda la longitud de la vía.

La calzada en sentido Llobregat se situará en la misma cota de Nou Barris y la de sentido Besòs en la de Sant Andreu, y se incrementarán los puntos de cruce entre ambos lados. Por ello se estudiarán las interferencias entre la movilidad local (con accesibilidad a los barrios y paradas de bus) y los desplazamientos de entrada y salida de la ciudad. Los estudios previos también prevén disponer de un carril bici bidireccional en la mediana, aunque también se valorará ubicarlo en los laterales, como ocurre en el tramo de la Sagrera.