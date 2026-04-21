Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales

El problema crónico de asfixia circulatoria en las entradas de Barcelona, que se ha agravado desde enero por la crisis de Rodalies, ha motivado la puesta en marcha de un plan municipal para radiografiar y reformular los cinco grandes accesos a la ciudad. El primer paso es la creación de una réplica digital de la movilidad urbana y metropolitana en cada uno de sus grandes corredores.

Barcelona tiene decidido que la ciudad no puede ser una autopista y se reafirma en los pasos que ha dado para humanizar grandes arterias. Por ejemplo, en la entrada por la Gran Via reemplazó el histórico tambor por la plaza de las Glòries, pacifica por fases la Meridiana y unirá las dos redes del tranvía por la Diagonal, que se convertirá en bulevar. Por todo ello, la capacidad de absorción del tráfico hoy no es la misma que antaño, como tampoco la gran cantidad de personas que cada día entran y salen de la ciudad.

Pese a tener repercusiones más allá de la capital, el ayuntamiento ha empezado a abordar la situación de sus accesos, con el objetivo de que hasta 250.000 traslados diarios en coche se pasen a la movilidad colectiva. "Tenemos la responsabilidad y el objetivo de construir una ciudad pensada para las personas y garantizar el derecho a la movilidad para todos, de sus habitantes y de los que vienen cada día", defiende la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Vivienda, Laia Bonet.

Imagen de la gran densidad de circulación a las 8:00 de la mañana y de la diversidad de medios de la movilidad para acceder a Barcelona a través del corredor de la Meridiana, que conecta con el Vallès. / MANU MITRU / EPC

Cinco gemelos

Ya ha iniciado los trámites para analizar el primer corredor desde el Vallès, el de Meridiana, en el que confluyen la C-17, la C-33 y la C-58. Mediante la creación de un gemelo digital estudiará al detalle todo lo que sucede, reflejando los puntos de congestión en cada momento del día, la interacción entre las vías de comunicación y los distintos medios de transporte. A partir de ahí simulará la aplicación de distintos cambios estructurales sobre la vía y analizará qué ocurre. Con los resultados, se redactará el proyecto, ahora en licitación, que reconfigurará este gran acceso a la ciudad.

Asimismo, en menos de seis meses el Ayuntamiento prevé licitar la creación de clones digitales para analizar y extraer conclusiones de otros tres accesos clave: la Gran Via Norte, Gran Via Sur y la Diagonal. Y también estudiará al detalle el comportamiento de la ronda Litoral, fuente de atascos diarios a primera hora del día que repercuten en el resto de las vías de entrada a la ciudad. En este caso, el consistorio espera que el acceso ferroviario al Port de Barcelona reduzca en un futuro el volumen de camiones, de forma que pueda también reformular el litoral, con más espacio para el bus.

Acceso a la Meridiana en hora punta, justo bajo el puente de Sarajevo, donde se iniciará la reforma de la avenida para transformarla de autopista a vía más urbana. / MANU MITRU / EPC

El clon de la Meridiana

Los clones digitales de los corredores y los análisis se realizarán a partir de los últimos datos de los flujos de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, recogidos mediante sensores, cámaras de vídeo, los que proporcione la telefonía móvil, los informes de los operadores logísticos sobre los flujos de mercancías y la Encuesta de Movilidad en Día Laboral (EMEF) de la Autoritat del Transport Metropolità.

El estudio de la entrada de la Meridiana desde el Vallès analizará cómo la transformación y la variación del número de carriles entre Fabra i Puig y el puente de Sarajevo afectará la capacidad de la vía. Simulará hasta 20 escenarios según el día y la hora, también en las vías de acceso de la C-58, N-150, C-33 y C-17 y el desvío hacia la Ronda de Dalt, incluyendo los flujos de coches, taxis, camiones y el reparto de mercancías.

Paso de tráfico contínuo en hora punta para entrar en la Meridiana y a Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Aportar soluciones

En cada una de las entradas a la ciudad, la prioridad será crear dobles carriles de bus: a la derecha junto a las aceras para el urbano, con más paradas; y a la izquierda para el bus interurbano, más directo. Este, en vez de adentrarse en la ciudad, está previsto que termine su recorrido en las futuras y esperadas estaciones de plaza Espanya, el corredor Fabra i Puig - Sagrera y la Diagonal, garantizando un mejor intercambio con la oferta de Rodalies, el metro, los autobuses urbanos y el tranvía.

Precisamente, con el término de las concesiones históricas del autobús interurbano, la Generalitat está trazando el nuevo mapa de la movilidad en Catalunya. "Como Ayuntamiento queremos tener una opinión clara de cómo ha de ser la movilidad que entra a Barcelona. Tenemos que ser capaces de sugerir y proponer soluciones y trabajar conjuntamente todas las administraciones", señala Bonet.

Los autobuses urbanos e interurbanos conviven en la entrada por la Meridiana. / MANU MITRU / EPC

Por ello, el análisis sobre sus corredores servirá también para transmitir si hay que incrementar líneas de bus a determinados municipios para responder a un flujo especialmente importante, reforzar algunos enlaces entre sistemas de transporte o avanzar las horas punta de algunas líneas ferroviarias.

La estación de Fabra i Puig de autobuses, muy transitada habitualmente, registra grandes colas desde el inicio de la crisis de Rodalies, a finales de enero. / Jordi Otix / EPC

Conclusiones en un año

A mediados de 2027 se espera contar con las conclusiones de los estudios de todos los corredores, y también sobre cómo interaccionan entre ellos. Pero el análisis no quedará aquí. La ventaja de los gemelos digitales es que permitirán ir introduciendo las variaciones que se produzcan, y realizar nuevas simulaciones, en un reflejo continuo de la evolución de la movilidad de la ciudad.