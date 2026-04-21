La antigua fábrica de la Sibèria del Poblenou acogerá un hub de innovación en arquitectura en 2028

Barcelona tendrá un laboratorio de formación, investigación e innovación sobre la arquitectura del futuro, llamado Barcelona Urban Tech Hub (BUTH), en la antigua fábrica de hielo La Sibèria del Poblenou. Se trata de la nueva sede centralizada del Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), que actualmente cuenta con dos espacios de alquiler separados en la calle Pujades y una masía propia en Valldaura (Collserola). La mudanza le permitirá crecer sin abandonar el 22@ y desarrollar la vertiente de incubadora, para que sus prototipos y patentes logren llegar al mercado y cambiar realmente el sector de la construcción y la vivienda.

El nuevo equipamiento ocupará aproximadamente la mitad de una parcela municipal muy peculiar, en la calle Doctor Trueta, 134. Combina, mediante dos concesiones complementarias, la primera promoción delegada de vivienda social de la ciudad con un espacio para generar actividad económica transformadora. El consistorio buscaba un socio privado interesado en reformar la antigua industria y darle una nueva vida productiva durante 40 años. El IAAC ganó el concurso en solitario, nadie más se atrevió a postularse.

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Este martes la empresa Coyoacan de Jaume Roures y la fundación Hàbitat3 liderada por Carme Trilla han anunciado que los pisos públicos de la Sibèria estarán listos en junio. El BUTH tiene aprobado desde septiembre de 2024 el plan especial que amplía a 5.400 m2 la edificabilidad de las dos naves originales, que apenas sumaban 1.800 m2, mediante una remonta futurista y retranqueada. Está pendiente de la concesión de la licencia de obra desde hace un año y medio. Una espectacular maqueta desconstruida se expuso en la Bienal de Venecia 2026 con gran eco.

Render del futuro Barcelona Urban Tech Hub del IAAC en La Sibèria del Poblenou / IAAC

“Nos gustaría que en septiembre de 2028 estuviera en funcionamiento, aunque fuera parcialmente, para empezar aquí el curso 2028-2029”, indica con toda prudencia el director general del IAAC, Daniel Ibáñez. “En cuanto nos llegue el permiso, podemos comenzar las obras de inmediato”, recalca. Ibánez regresó hace cuatro años de doctorarse en Harvard y relevó al frente del IAAC a Vicent Guallart, cofundador de la institución y arquitecto jefe municipal de 2011 a 2015.

Render del futuro Barcelona Urban Tech Hub del IAAC en La Sibèria del Poblenou / IAAC

Ibánez ve el BUTH como “la evolución natural” del IAAC para profundizar en su “clara misión” de “contribuir a los grandes retos del planeta desde la perspectiva de los últimos avances tecnológicos”. Fundado en 2003, por sus másteres e itinerarios pasan unos 300 estudiantes al año, la mayoría extranjeros: “Tenemos unos 2.100 ex alumnos de más de 100 países”. Según sus cálculos, la organización que encabeza moviliza entre 2,5 y 3 millones de euros anuales en fondos europeos para investigación y tiene activos proyectos por valor de 30-35 millones. “Somos un player global consolidado, pero aún somos un poco desconocidos a nivel local”, lamenta.

Materializar los avances

La Sibèria, confía, les permitirá darse a conocer más en la ciudad y ampliar la tercera pata del IAAC, que es la innovación aplicada. “Hemos sido muy buenos formando a profesionales y creando sensores, patentando materiales o lanzando diseños en código abierto, pero muy malos convirtiendo esto en actividad económica mediante spin-offs, start-ups de alumnos o I+D para empresas externas”, compara.

Render del futuro Barcelona Urban Tech Hub del IAAC en La Sibèria del Poblenou / IAAC

Es optimista con el “impacto” que pueden lograr con esta última milla de la innovación, en vista de apuestas disruptivas de la institución que hoy son prácticas consolidadas en la industria, como la fabricación 3D o la construcción con módulos prefabricados de madera. “Nuestras apuestas han sido tendencia, ahora hay que escalarlas para completar el funnel de la innovación”, reflexiona.

El propio edificio aspira a ser “ejemplar” y ejercer de ‘showroom’ de “las tecnologías de los próximos años”, tanto las nacidas en el IAAC como en su ecosistema de colaboradores. Irán cambiando y las podrán ver las más de 200 personas que visitan sus instalaciones cada mes. Entre las técnicas experimentales que tienen ahora entre manos hay por ejemplo la impresión digital con tierra para hacer muros o con corcho líquido para fabricar mobiliario. También habrá un invernadero donde cosecharán parte de los alimentos que sirva la cafetería y por supuesto placas solares para producir su electricidad.