MAPA | El alquiler sube en 41 barrios de Barcelona: los precios van de 600 euros mensuales en Ciutat Meridiana a 2.248 en Pedralbes

La vivienda de alquiler sigue aumentando de precio en la mayoría de zonas de Barcelona, aunque moderadamente. En concreto, los últimos datos del cuatro trimestre de 2025 en base a los contratos con fianzas depositadas en el Incasòl muestran aumentos en 41 de los 73 barrios, frente a 28 con pequeños descensos y 4 casos en que no hay suficiente muestra. Por distrito, hay incrementos trimestrales en siete de ellos, frente a reducciones solo en Gràcia, Les Corts y Nou Barris. Pero si la comparativa se hace desde principio del año pasado, las subidas son generalizadas. El barrio donde se firmaron los contratos más bajos a finales de año fue Ciutat Meridiana (600 euros mensuales), a una cuarta parte del coste de mudarse a Pedralbes (2.248 euros, tras subir casi 130 euros en un trimestre). La media en la ciudad fue de 1.161 euros, como informó el sábado este diario, frente a los 1.153 de tres meses antes.

Las oscilaciones trimestrales en terminos de renta final son suaves, acordes a la limitación de las rentas implantada hace dos años en Catalunya, donde solo se puede agregar la actualización vigente anual en nuevos contratos. Pero la cotización, que sigue por las nubes, no da marcha atrás ante la vertiginosa perdida de oferta disponible en este periodo. La demanda es tan alta que no da tregua a los precios. La subida es más evidente si se atiende al precio por metro cuadrado, que ha pasado de 16,19 euros a principios de 2025, a 17,04 euros por m2 a finales. Porque además la tendencia es a pisos más pequeños (71 m2 de media), de modo que el incremento real de las rentas es mayor.

El distrito con mayor subida trimestral en términos absolutos ha sido Sant Andreu, con un incremento de 44 euros en tres meses, pese a que sigue siendo uno de los distritos más baratos, a una media de 911 euros mensuales. Las rentas también han subido más de 20 euros en promedio en Sant Martí, que alcanza los 1.141 en los nuevos; y en Ciutat Vella (1.029,7).

Como es habitual, el distrito más cotizado de la ciudad es Sarrià-Sant Gervasi a 1.626,6 euros, seguido por Les Corts (1.369,6, tras bajar 17 euros) y el Eixample (1.310,6). En el otro extremo, Nou Barris firma sus nuevos contratos a un promedio de 805 euros mensuales, y tras Sant Andreu, el distrito más asequible es Horta-Guinardó (934,8). Son los únicos tres que se mantienen por debajo de la barrera de los 1.000 euros.

Yendo al detalle del mapa local, entre los barrios que suben las cifras más llamativas se dan en el Raval (pasa de 947 a 992 euros en tres meses); la Barceloneta sube más de 23 euros al mes; Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, más de 33 euros, hasta los 1.118,4; la Dreta de l'Eixample se eleva casi 94 euros en un trimestre hasta los 1.677,9, impulsada por la creciente oferta de rehabilitaciones de alto standing; en la Nova Esquerra de l'Eixample suben casi 35 hasta los 1.235; mientras que Sant Antoni se encarece casi 75 para alcanzar los 1.188,8 mensuales.

Subidas de más de 110 euros en Sants-Montjuïc

En el distrito de Sants-Montjuïc, el 'boom' de nueva construcción en la Marina del Prat Vermell eleva los precios a 1.159 euros, tras una subida superior a 110 euros en tres meses; también el barrio de la Font de la Guatlla sube 85 euros (1.085,5). En Nou Barris, la Prosperitat se eleva 55 euros el último trimestre (856 euros), y el barrio de Sant Andreu sube más de 87, tras una cifra anómala en el tercer trimestre. El barrio de Poblenou es otro de los disparados al situarse en 1.242 euros mensuales, y Provençals del Poblenou crece 173 euros en un trimestre (250 en un año), llegando a 1.273,2. Sant Martí de Provençals también se enfila unos 75 euros de golpe (1.022), y Sant Genís dels Agudells sube 116 euros, entre otros ejemplos.

En cambio, entre los descensos más relevantes se sitúan el barrio de Fort Pienc en el Eixample, que se rebaja unos 85 euros hasta situarse en 1.108; la Bordeta (Sants-Montjuïc) baja 45 euros hasta los 1.122,8; Sants-Badal retrocede casi 50 hasta 936,5; Vallcarca i Peninents baja casi 92 hasta los 1.034,8 euros; la Salut desciende 137 euros (1.022,8), y Verdun casi 95 (726,8). El Congrés i els Indians se recorta más de 60, para situarse en 880,3, y el Parc i la Llacuna del Poblenou se suaviza en unos 85 euros menos al mes, para quedarse en 1.214,8 de media.