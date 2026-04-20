Refugio climático
Barcelona estrenará un parque de agua en Sant Antoni para combatir el calor
El espacio contará con surtidores y aspersores para que los niños jueguen al aire libre mientras se refrescan
Barcelona abre inscripciones para más de 1.000 casales de verano para niños y adolescentes
Barcelona estrena un parque infantil en un solar abandonado entre medianeras en Gràcia
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha las obras para crear un nuevo espacio con juegos de agua en la avenida de Mistral, en el barrio de Sant Antoni. La actuación se sitúa entre las calles Entença y Rocafort y supondrá la transformación del actual parque infantil en una zona pensada para refrescarse durante los meses de verano, con una inversión de 220.000 euros.
El nuevo espacio tendrá una superficie de unos 42 metros cuadrados y la idea es que funcione como refugio climático accesible y pensado para un uso familiar. Según señalan fuentes municipales, el objetivo es ofrecer una alternativa ante el calor cada vez más intenso en verano y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de ocio para los más pequeños en el espacio público.
Diseño y funcionamiento del espacio
Así, el nuevo "parque de agua" contará con diferentes juegos como surtidores, aspersores y otros elementos dinámicos diseñados para niños de distintas edades.
Fuentes municipales señalan que todos ellos estarán adaptados para garantizar la seguridad de los menores. El pavimento será de hormigón antideslizante, con una ligera pendiente y un sistema de drenaje central que evitará acumulaciones de agua. Las mismas fuentes explican que el proyecto se ha diseñado para que también pueda ser utilizado por personas con diversidad funcional.
Los juegos funcionarán entre junio y septiembre, en horario de mañana y tarde. Se activarán mediante un pulsador y tendrán un límite de consumo de hasta 10 metros cúbicos de agua al día, con la intención de fomentar un uso responsable.
Inversión de 220.000 euros
En paralelo, el ayuntamiento ha informado de que, en este punto de la avenida, también se reorganizará el mobiliario urbano, se colocarán vallas durante los meses en que los juegos de agua estén en funcionamiento y se adaptarán los accesos.
En total, el proyecto cuenta con una inversión aproximada de 220.000 euros y se enmarca en la ampliación de la red de refugios climáticos de la capital catalana. En total, el ayuntamiento prevé que este verano haya ocho espacios de este tipo repartidos por distintos barrios con la idea de facilitar que los niños puedan refrescarse en verano y fomentar el juego al aire libre.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
- Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
- Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral