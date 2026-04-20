Barcelona estrenará un parque de agua en Sant Antoni para combatir el calor

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha las obras para crear un nuevo espacio con juegos de agua en la avenida de Mistral, en el barrio de Sant Antoni. La actuación se sitúa entre las calles Entença y Rocafort y supondrá la transformación del actual parque infantil en una zona pensada para refrescarse durante los meses de verano, con una inversión de 220.000 euros.

El nuevo espacio tendrá una superficie de unos 42 metros cuadrados y la idea es que funcione como refugio climático accesible y pensado para un uso familiar. Según señalan fuentes municipales, el objetivo es ofrecer una alternativa ante el calor cada vez más intenso en verano y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de ocio para los más pequeños en el espacio público.

Nueva zona de juegos de agua en el distrito del Eixample

Diseño y funcionamiento del espacio

Así, el nuevo "parque de agua" contará con diferentes juegos como surtidores, aspersores y otros elementos dinámicos diseñados para niños de distintas edades.

Fuentes municipales señalan que todos ellos estarán adaptados para garantizar la seguridad de los menores. El pavimento será de hormigón antideslizante, con una ligera pendiente y un sistema de drenaje central que evitará acumulaciones de agua. Las mismas fuentes explican que el proyecto se ha diseñado para que también pueda ser utilizado por personas con diversidad funcional.

Los juegos funcionarán entre junio y septiembre, en horario de mañana y tarde. Se activarán mediante un pulsador y tendrán un límite de consumo de hasta 10 metros cúbicos de agua al día, con la intención de fomentar un uso responsable.

Inversión de 220.000 euros

En paralelo, el ayuntamiento ha informado de que, en este punto de la avenida, también se reorganizará el mobiliario urbano, se colocarán vallas durante los meses en que los juegos de agua estén en funcionamiento y se adaptarán los accesos.

Noticias relacionadas

En total, el proyecto cuenta con una inversión aproximada de 220.000 euros y se enmarca en la ampliación de la red de refugios climáticos de la capital catalana. En total, el ayuntamiento prevé que este verano haya ocho espacios de este tipo repartidos por distintos barrios con la idea de facilitar que los niños puedan refrescarse en verano y fomentar el juego al aire libre.