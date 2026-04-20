Casi nadie la recuerda: la estación del metro de Barcelona que solo duró 22 años

Este mes de abril de 2026 se cumplen 80 años de la puesta en servicio de una de las estaciones más efímeras del metro de Barcelona. Hablamos de la desaparecida estación de Fernando (Ferran), que fue inaugurada el 15 de abril de 1946 y solo estuvo en funcionamiento durante 22 años.

Tal y como ha recordado la Fundació TMB en una publicación, la estación de Fernando se puso en marcha en su momento como parte de la prolongación de la entonces línea I del Gran Metro de Barcelona (Lesseps–Liceu), la primera línea de metro de la capital catalana.

Su apertura fue discreta. No hubo acto oficial de inauguración, solo un pequeño aviso publicado en la prensa de la época anunció la puesta en servicio de la estación junto con nuevos accesos en la estación de Liceu, estación situada a solo 145 metros.

Anuncio en la prensa de la inauguración de la estación de Fernando / Fundació TMB

Cómo era y dónde estaba

La entrada a la estación estaba ubicada entre la actual calle Ferran y la Rambla. Su diseño era sencillo y funcional, con una sola vía, un único vestíbulo y paredes blancas y bancos largos de madera.

El acceso a Fernando estaba en la confluencia de la Rambla con Ferran

El principal problema de Fernando fue siempre su proximidad con la estación de Liceu. Ambas quedaban tan cerca que, con el paso del tiempo, se consideró que sus funciones se solapaban. Por ello, en los años 60, cuando se fusionaron el Gran Metro con el Ferrocarril Transversal y se municipalizó el servicio, se impulsaron varios cambios en la red que acabaron con el cierre de Fernando.

La decisión definitiva llegó con la ampliación del tramo Liceu–Drassanes de la actual L3, cuyas obras comenzaron en junio de 1965. La nueva estación de Drassanes abrió finalmente el 14 de diciembre de 1968. Poco antes de esa inauguración, se cerró la estación de Fernando.

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Cierre entre quejas vecinales

Según recoge la Fundació TMB, el cierre de esta estación no fue bien recibido por todo el mundo, Muchos vecinos de la zona utilizaban habitualmente la parada de Fernando y enviaron numerosas cartas de queja tanto a la compañía como al Ayuntamiento de Barcelona, algunas de las cuales incluso llegaron a la prensa local de la época. Igualmente, la estación quedó fuera de servicio definitivamente.