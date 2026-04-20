80 aniversario
Casi nadie la recuerda: la estación del metro de Barcelona que solo duró 22 años
Con motivo de los 80 años de su apertura, recordamos esta estación efímera y olvidada del metro de Barcelona
La Sindicatura de Barcelona pide preservar la memoria del antiguo orfanato Ciudad de los Muchachos
El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
Este mes de abril de 2026 se cumplen 80 años de la puesta en servicio de una de las estaciones más efímeras del metro de Barcelona. Hablamos de la desaparecida estación de Fernando (Ferran), que fue inaugurada el 15 de abril de 1946 y solo estuvo en funcionamiento durante 22 años.
Tal y como ha recordado la Fundació TMB en una publicación, la estación de Fernando se puso en marcha en su momento como parte de la prolongación de la entonces línea I del Gran Metro de Barcelona (Lesseps–Liceu), la primera línea de metro de la capital catalana.
Su apertura fue discreta. No hubo acto oficial de inauguración, solo un pequeño aviso publicado en la prensa de la época anunció la puesta en servicio de la estación junto con nuevos accesos en la estación de Liceu, estación situada a solo 145 metros.
Cómo era y dónde estaba
La entrada a la estación estaba ubicada entre la actual calle Ferran y la Rambla. Su diseño era sencillo y funcional, con una sola vía, un único vestíbulo y paredes blancas y bancos largos de madera.
El principal problema de Fernando fue siempre su proximidad con la estación de Liceu. Ambas quedaban tan cerca que, con el paso del tiempo, se consideró que sus funciones se solapaban. Por ello, en los años 60, cuando se fusionaron el Gran Metro con el Ferrocarril Transversal y se municipalizó el servicio, se impulsaron varios cambios en la red que acabaron con el cierre de Fernando.
La decisión definitiva llegó con la ampliación del tramo Liceu–Drassanes de la actual L3, cuyas obras comenzaron en junio de 1965. La nueva estación de Drassanes abrió finalmente el 14 de diciembre de 1968. Poco antes de esa inauguración, se cerró la estación de Fernando.
Cierre entre quejas vecinales
Según recoge la Fundació TMB, el cierre de esta estación no fue bien recibido por todo el mundo, Muchos vecinos de la zona utilizaban habitualmente la parada de Fernando y enviaron numerosas cartas de queja tanto a la compañía como al Ayuntamiento de Barcelona, algunas de las cuales incluso llegaron a la prensa local de la época. Igualmente, la estación quedó fuera de servicio definitivamente.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
- Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
- Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral