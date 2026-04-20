Cerrará durante un año el pasadizo que conecta la L1 y la L5 en Plaça de Sants

El pasillo de enlace entre la L1 y la L5 en plaça de Sants cerrará a partir del próximo lunes 27 de abril y durante todo un año, hasta la primavera de 2027, por las obras de accesibilidad de la estación.

Cada día laborable se producen en el intercambiador de plaça de Sants cerca de 12.000 intercambios entre las líneas roja y azul del metro de personas que caminan por este pasadizo. Para poder realizar el intercambio de línea, durante el próximo año los usuarios deberán ir por el exterior o bien realizar el intercambio en otras estaciones de la red. Según la conselleria de Territori, encargada de las obras, "el cierre del pasillo de enlace es una medida indispensable para poder ejecutar el ensanchamiento de este espacio y adaptarlo a personas con movilidad reducida".

30 meses en obras

Las obras de adaptación empezaron en febrero. Los trabajos, con una inversión de 15,2 millones de euros, consisten en la adaptación de la estación de la L5 para personas con movilidad reducida.

El plazo de ejecución de todas las obras es de 30 meses. Además de la adaptación del pasillo que cerrará el próximo lunes, también incluyen la ampliación y reforma del vestíbulo actual y la instalación de una nueva barrera tarifaria; así como la ampliación de los andenes; la incorporación de tres nuevos ascensores, uno que conectará el vestíbulo con la calle y dos para conectar el vestíbulo con cada uno de los andenes y el pasillo de intercambio con la L1. Asimismo, se ensancharán las escaleras y se ampliará el acceso a Plaça de Sants.

Tres estaciones y 110 millones

En una segunda fase, se ejecutará la mejora de la accesibilidad de la estación de la L1 de Plaça de Sants, cuyo proyecto está en estos momentos en redacción. Paralelamente, la Generalitat y el Ayuntamiento también están redactando el proyecto que definirá la futura urbanización de la superficie de la plaza de Sants.

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La red de metro del área de Barcelona tiene adaptadas 157 estaciones, el 96% de todas las que conforman el suburbano. Solo faltan por adaptar tres estaciones: las de Verdaguer de la L5, la de plaça de Sants de la L1 y las de Urquinaona de las líneas L1 y L4, cuyos proyectos se estima que requerirán una inversión de 110 millones de euros.