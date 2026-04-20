Descarrila un tranvía tras chocar con un camión en Sant Just Desvern

Un accidente entre un tranvía y un camión en Sant Just Desvern (Barcelona) ha dejado a una persona herida y ha obligado a interrumpir el servicio del Trambaix durante algo más de dos horas este lunes por la mañana.

El choque se ha producido poco antes de las 10:15 horas en la confluencia de la Carretera Reial con la avenida de la Industria, junto al emblemático edificio Walden 7. La colisión entre ambos vehículos ha provocado el descarrilamiento de uno de los módulos del tranvía, han informado fuentes de TRAM a este diario.

Ubicación del accidente en Sant Just

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido a una persona herida. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Por el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones.

A consecuencia del accidente, el servicio de la línea T3 del tranvía ha quedado cortado entre las paradas de Montesa (Esplugues de Llobregat) y Consell Comarcal (Sant Just Desvern). Sobre las 12:30 horas, el servicio se ha restablecido, aunque con alteraciones en la frecuencia de paso en las líneas T1, T2 y T3, según ha informado TRAM.