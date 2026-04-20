Barcelona explora subvencionar remontas en edificios privados para ganar viviendas públicas

La apuesta por la densificación del presidente Salvador Illa para encajar “tantos pisos como quepan” en las ciudades cuenta con su propia versión en los planes del Ayuntamiento de Barcelona, que se desafía a acelerar la edificación de vivienda pública en los próximos años. El consistorio se reta a que el parque de domicilios asequibles y sociales se duplique de aquí a 2033, generando 18.400 hogares mediante la promoción pública, la cesión de suelo a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro u operadores privados y captación o compra de domicilios. El gobierno del alcalde Jaume Collboni estudia medidas e incentivos para propulsar la creación de pisos de protección oficial, rescatando incluso soluciones en desuso en la ciudad para “intensificar” la construcción, el verbo que el ejecutivo local del PSC prefiere en vez de “densificar”.

La estrategia se plasma en un plan a desarrollar en siete años y presentado en el último consejo de vivienda social de la capital. La directriz incorpora aportaciones de los múltiples actores implicados en el debate sobre la crisis de la vivienda -desde promotores a plataformas antidesahucios- y se abre a recuperar la construcción de remontas, las plantas sobrepuestas a bloques ya levantados para crear más domicilios. En la urbe fueron usuales en los tiempos del alcalde franquista José María de Porcioles y son especialmente reconocibles en el Eixample. Parte de esos áticos sobrevenidos son vistos como una aberración arquitectónica y simbólica del desarrollismo, una época de expansión especulativa bajo la dictadura.

Ahora el gobierno socialista de Barcelona sopesa estimular que inmuebles privados cobren altura para obtener pisos sociales. “Es un debate que tenemos en el ayuntamiento, no es fácil”, admite el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Reconoce que los antecedentes obligan a abordar la cuestión con una “extraordinaria prudencia”, aunque sin soslayarla. “Se han de estudiar las remontas, pero no quiere decir que comenzaremos a hacerlas sin control, porque hay una experiencia extraordinariamente negativa en Barcelona con las remontas que, cuando se hicieron, generaron plusvalías privadas no controladas por el sector público”, expresa.

Edificio con plantas añadidas con una remonta, en Barcelona. / Jordi Otix

El propio Valls confiesa que no se ha formado aún una opinión firme sobre si conviene regresar a las ampliaciones en vertical. “Puedo aceptar que haya un incremento de las remontas, pero siempre y cuando sea para hacer vivienda protegida”, condiciona. En todo caso, el gobierno del PSC no ha tomado una decisión definitiva. “Estamos pensando todavía si ciertas cosas las haremos o no pero son debates que, en una crisis de la vivienda como la que tenemos, se tienen que comenzar a plantear de forma abierta”, esgrime el edil.

Derechos de vuelo

Para que bloques de la ciudad recrezcan, el plan de vivienda municipal contempla que el ayuntamiento compre derechos de vuelo; es decir, que obtenga la potestad de alzar plantas sobre edificios ya construidos donde la regulación urbanística permite hacerlo. Según el documento, “implicará la adquisición del techo no construido en el tejido consolidado” de Barcelona. Apunta a “aquellos derechos sobre edificios en que el planeamiento prevé una altura superior a la que ha sido edificada”.

Con el fin de que esas autorizaciones afloren, el consistorio sondea subvencionar las remontas en bloques en disposición de ganar altitud. “Esta actuación se plantea dirigida a generar viviendas de protección oficial de titularidad pública y, a la vez, dotar de fondos a las comunidades de propietarios y propietarias para hacer la rehabilitación de su finca”, expone el informe que desgrana las propuestas del gobierno local. El programa de acciones hasta 2033 sostiene que corresponde al ayuntamiento promover que esos crecimientos de bloques previstos sobre plano se produzcan, dada la dificultad de que las comunidades los emprendan por sí solas.

Edificios con remontas en el Eixample, en Barcelona. / Jordi Otix

Valls no ve improbable que haya escaleras que se embarquen en obras para adosar plantas superiores si hallan un incentivo. En todo caso, remarca que, "si se produce un cambio urbanístico que mejore el valor de la propiedad, es importante que este incremento sea compartido con el sector público para aumentar o financiar el parque de vivienda social".

El programa del consistorio proyecta que la remonta “se podrá desarrollar tanto a partir del pago a la comunidad del coste del derecho de vuelo como de la ejecución directa de la intervención por parte de la administración”. Valls no descarta superponer pisos suplementarios a equipamientos privados, supeditado de nuevo a que el titular comparta los beneficios y ceda los domicilios al parque público.

El dictamen anticipa que “se impulsará una prueba piloto en una finca con necesidades de rehabilitación” para que adquiera altura e incorpore nuevos hogares. Ha de servir “para evaluar la viabilidad de esta intervención y su margen de escalabilidad”, antes de concretar cuánto se pueden extender los recrecimientos de inmuebles en Barcelona. Cuestión aparte será que los propietarios se avengan a convivir con inquilinos de vivienda social. “Esa es una de las discusiones que tendremos -augura el teniente-. Con la reserva del 30%, a veces la discusión es esa misma”.

Edificación industrializada

La hoja de ruta municipal aboga también por “impulsar la innovación constructiva” para potenciar la promoción pública de domicilios. En esa línea, postula reforzar “la industrialización para facilitar la promoción de solares pequeños y remontas de edificios existentes, tanto residenciales como de equipamientos”.

Valls afirma que el consistorio sí tiene una “clara voluntad” de edificar pisos sobre equipamientos o promociones de protección oficial: “No es tan fácil, en un campo de fútbol no pondremos cosas por encima, pero sí en una biblioteca o un polideportivo. Eso es densificación de la ciudad y esos elementos tenemos que poder introducirlos”.

El paquete de acciones del ayuntamiento prefigura también la “revisión de los criterios de densidad” y “evaluar el posible aumento de la edificabilidad en ejes viarios principales para generar vivienda de protección oficial”. Además, sugiere ampliar los auxilios para la “transformación de plantas bajas en vivienda en ejes no comerciales” -en 2025, solo se autorizaron 68 cambios de uso de local a domicilio- y “estudiar el traslado de actividades situadas en plantas piso a plantas bajas”, como puede ser el caso de los despachos profesionales. El informe indica que será necesario examinar “qué incentivos se pueden activar para impulsar el traslado de una actividad a la planta baja y la transformación de la planta piso en vivienda”.

Con opciones como esas sobre la mesa, Valls blande que Barcelona “ha de afrontar el debate de la densificación” y estima que la capital “todavía tiene capacidad para construir 70.000 viviendas”. Desecha en todo caso aumentar la construcción hasta el extremo de la masificación. “Lo que no podemos hacer es caer donde se cayó a finales del franquismo, en barrios con viviendas sin equipamientos”, previene el concejal. “Sin perder que no se puede construir si no se tienen en cuenta el transporte o los equipamientos, hay ciertos lugares donde se pueden modificar los parámetros y se puede valorar”, defiende.

Según datos de 2024, Barcelona tenía proyectados 27.264 pisos de protección oficial, pero solo 4.485 estaban listos para ser construidos. “No estoy en condiciones de decir cuándo estarán esas 23.000 viviendas pendientes, pero el objetivo es tener suelo urbanizado para 10.000 a finales de este mandato, estamos construyendo casi 5.000 y entregamos unas 1.000 llaves por año”, cifra.

A su vez, Barcelona se propone incrementar la cesión de terrenos para que hasta el 70% de los domicilios sobre suelo público sean erigidos y, en muchos casos, gestionados por promotores diferentes al ayuntamiento, facilitando también el acceso a constructores privados. “Las cooperativas, el tercer sector o las fundaciones son grandes actores, pero necesitamos al sector privado”, previene Valls. “Si creemos que esto se arregla cooperativizándolo todo y que esto se arregla única y exclusivamente con el sector público invirtiendo, no saldremos adelante”, resuelve.